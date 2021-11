Presenza di salmonella, ministero della Salute segnala richiamo lotti di infusi assortiti

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per rischio microbiologico è stato lanciato in queste ore dal Ministero della salute attraverso un’apposita sezione del suo sito ufficiale, in modo da salvaguardare la salute dei consumatori. Questa volta il richiamo precauzionale riguarda di diversi lotti di infusi assortiti a marchio Erba Logica per “sospetta contaminazione da Salmonella”.

Gli infusi coinvolti sono stati prodotti dalla Società Agricola Le Ruote dei Pavoni S.S. di Accomazzo Claudio & Soci Siglabile, Strada Montersone n 3 a Calliano in provincia di Asti e sono i seguenti:

Erbe che Alleggeriscono, vendute in sacchetto da 15 filtri da 18 grammi, in barattolo da 40 grammi, e in barattolo da 20 filtri 24 grammi, dal lotto numero 2052-19-01-2024 al lotto 2052-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Barattolo Degustazione Infusi da 45 filtri, dal lotto numero 2021-19-01-2024 al lotto 2021-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024; infuso leggerezza erba logica

Infuso Leggerezza, in sacchetto da 40 grammi e 15 filtri 18 grammi, in barattolo da 40 grammi e 20 filtri da 24 grammi, in scatola da 15 filtri da 18 grammi, dal lotto numero 2008-19-01-2024 al lotto 2008-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Scatola Degustazione Erbe che Risolvono 45 filtri, dal lotto numero 2055-19-01-2024 al lotto 2055-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Scatola 15 Filtri Leggerezza, dal lotto numero 2008-19-01-2024 al lotto 2008-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024;

Scatola Degustazione Infusi 45 filtri, dal lotto numero 2021-19-01-2024 al lotto 2020-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024.

Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati. Qualora siate in possesso di una rimanenza di infusi, potete restituirli a questo punto vendita e verranno sostituiti gratuitamente.

La salmonella è uno degli agenti batterici più comuni nei casi di infezioni trasmesse da alimenti e può dare vita alla salmonellosi. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati).

La salmonellosi quindi viene trasmessa attraverso l’ingestione di questi cibi o bevande contaminate o per contatto ed è responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali che possono portare a sintomi come vomito, diarrea e dolore addominale. di non consumare la salsiccia con il numero di lotto segnalato e restituirla al punto vendita. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.