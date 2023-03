“Presenza fuori controllo dei cinghiali nella città di Catanzaro”

“La sfilata di un gruppo di cinghiali sul lungomare di Lido è l’ultima surreale immagine che descrive bene il livello di pericolo che si è raggiunto anche in città a causa della presenza fuori controllo degli ungulati”. Lo afferma il consigliere comunale Antonio Barberio.

“Parliamo di una vera emergenza nazionale e regionale – prosegue – che necessita di essere risolta o, quanto meno, contenuta perché è ormai concreto il rischio per la sicurezza urbana. Nelle scorse settimane sono apparse anche foto che documentano la presenza di cinghiali persino nei giardini di private abitazioni o, ancora, nelle aree solitamente frequentate del Parco della Biodiversità”.

“La gestione di questo problema era stato al centro di incontri coordinati dalla Regione Calabria, competente in materia, ma non abbiamo ricevuto adeguate rassicurazioni che ci fanno guardare con ottimismo verso l’imminente stagione estiva. Anche l’amministrazione comunale si è fatta sentire anzitempo, ma è indispensabile ora capire quale sia il protocollo operativo da parte della Regione per garantire la prevenzione ed il contrasto di un fenomeno che ha raggiunto preoccupanti proporzioni”.

“L’augurio, quindi – conclude Barberio – è che si possano avere al più presto delle tracce concrete di interventi mirati a tutelare il nostro territorio e a salvaguardare la pubblica incolumità”.