Presepe Vivente 2024: Badolato si prepara alla V edizione in data unica

Il 26 dicembre 2024 una manifestazione imperdibile a Badolato Borgo

Quest’anno il Presepe Vivente “Badolato è culla per Te” torna più suggestivo e imperdibile che mai, con nuove scene e scenografie e con personaggi inediti che daranno vita a un’esperienza unica e coinvolgente.

L’appuntamento è per il 26 dicembre nel cuore del centro storico di Badolato (CZ), uno dei borghi più belli d’Italia, dove la magia del Natale prenderà forma lungo le vie del rione “U Destru”.

La rappresentazione itinerante, che ha già incantato migliaia di visitatori nelle edizioni passate, si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore 21:00 con accesso a gruppi guidati dallo staff organizzativo.

L’ingresso è libero, ma chi lo desidera potrà sostenere l’iniziativa con un contributo volontario, lasciando un’offerta all’ingresso o all’uscita del percorso e ricevendo i biglietti di una lotteria ideata per sostenere un ciclo di eventi di comunità che partirà proprio con questa manifestazione e che prevede premi prestigiosi.

Un’edizione tutta da scoprire: Il Presepe Vivente 2024 si propone come un evento imperdibile per residenti e turisti. La direzione artistica è curata dall’Associazione Culturale “Nicola Caporale” di Badolato, che ha lavorato con un gruppo di scenografe esperte e di tecnici per garantire una rappresentazione ricca di dettagli e autenticità.

L’iniziativa, organizzata grazie anche al Comitato promotore inter-associativo guidato dalla Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria, gode del patrocinio istituzionale del Comune di Badolato e del patrocinio-contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria.

La V edizione del Presepe Vivente vanta, inoltre, il supporto di sponsor come l’Associazione “Villa Collina”, la Gioielleria “Maestro Riverso”, la VS Motors di Davoli ed il Piccolo Ristorante del Borgo “Aquà” di Badolato.

Un’esperienza che unisce tradizione e innovazione: Il Presepe Vivente “Badolato è culla per Te” – una vera e propria manifestazione di comunità – prevede oltre cento volontari attivi tra attori, comparse, guide e staff tecnico-logistico che hanno lavorato per offrire una manifestazione sempre più curata e coinvolgente, unitamente al supporto di ditte locali, come quelle di Pinuccio Steffanelli e di Mario e Vincenzo Amato, e con la co-organizzazione concreta di altre associazioni del territorio: Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria, CS Meta 2, A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”, Ass.ne Culturale “La Radice”, Croce Rossa Italiana “Comitato Basso Ionio Catanzarese”, Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Soverato. L’evento inaugura un ciclo di appuntamenti di comunità, supportato dalla suddetta lotteria, che condurrà fino alle festività pasquali con la rappresentazione teatrale sacra “A Pigghjata”.

Logistica e ospitalità per i visitatori: Grande attesa, quindi, nel comprensorio del Basso Ionio calabrese, per questa importante manifestazione che lo scorso anno, in due giorni, ha registrato un gran successo di critica e pubblico con circa 2.500 visitatori.

Per garantire un’esperienza piacevole e sicura, il Comune di Badolato ha predisposto un piano di gestione della sicurezza e della viabilità, con il supporto e coordinamento della Polizia Municipale, dei volontari locali della Croce Rossa Italiana e del gruppo ausiliario dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Sarà attivo un servizio temporaneo di navetta, gestito dalla ditta “Autoservizi Steimann”, lungo la via Provinciale (biglietto A/R a 2 euro), collegando di fatto le zone di Mingiano, Graneli e Girone fino a Piazza Fosso.

Durante la serata, i visitatori potranno scegliere tra i diversi bar, ristoranti e bistrot locali, che resteranno aperti fino a tarda sera per offrire un servizio accogliente.

Segnaliamo, tra gli altri: Piccolo Ristorante del Borgo “Aquà”, Bar-Ristorante “Le Terrazze”, Bar del Fosso, Paninoteca-Kebab “La Grotta”, Bistrot “Tipico-GastroMania”, “Il Castellano”.

Per chi desidera trascorrere una breve vacanza natalizia a Badolato, inoltre, sono disponibili diverse strutture ricettive, sia nel borgo che nella frazione marina.

Un borgo da vivere e ammirare: Grazie alla collaborazione della Parrocchia SS.mo Salvatore e delle Confraternite Religiose, i visitatori potranno scoprire il fascino di alcune chiese del borgo: Chiesa Matrice/SS.mo Salvatore e Chiesa dell’Immacolata, che apriranno straordinariamente per l’occasione.

I visitatori potranno anche recarsi a visitare Palazzo Gallelli (via Gallelli n.13, dietro Guardia Medica) dove, grazie ai volontari SCU dell’Unpli Calabria, è operativo un Centro di Accoglienza Turistico-Culturale con sale espositive ed installazioni artistiche e dove è allestita la Mostra Fotografica “Rughe. Memorie di una generazione” di Pino Codispoti.

La V edizione del Presepe Vivente “Badolato è culla per Te” promette, dunque, di regalare emozioni uniche e di confermare Badolato come un’eccellenza del turismo culturale e religioso, capace di unire tradizione, bellezza e spirito natalizio in una cornice unica ed incantevole.