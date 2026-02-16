Preserre, estate con i cantieri? Incognita viabilità

Lavori in corso sulla Trasversale delle Serre: criticità sui collegamenti con la costa jonica e cresce la preoccupazione di residenti e pendolari

Che estate sarà, sul piano della viabilità, nelle Preserre calabresi? È la domanda che in molti si pongono con crescente apprensione, osservando l’avanzamento – e la proliferazione – dei cantieri lungo il tracciato della Trasversale delle Serre. Un’infrastruttura strategica per il collegamento tra l’entroterra e la costa jonica, ma che oggi, complice la fase di lavori, rischia di trasformarsi in un percorso a ostacoli proprio nel periodo di massimo traffico.

Tra semafori provvisori, nastri da cantiere e ruspe in azione, il tratto compreso tra Gagliato, Petrizzi e Satriano appare sempre più come un dedalo di rallentamenti e restringimenti di carreggiata.

Una situazione che, se da un lato testimonia l’avvio di interventi attesi da anni, dall’altro alimenta timori concreti per la gestione del traffico estivo, quando residenti, pendolari e turisti convergeranno verso la fascia jonica.

Il nodo centrale resta uno: con i cantieri aperti, come sarà organizzata la circolazione tra le Preserre e la costa? Quali percorsi alternativi saranno realmente percorribili e con quali tempi di percorrenza? E soprattutto, come si eviterà che i lavori in corso si traducano in disagi quotidiani, con ripercussioni sull’economia locale e sulla qualità della vita dei cittadini?

La palla passa ora direttamente all’ANAS, chiamata a un compito non semplice: garantire la prosecuzione dei cantieri della Trasversale delle Serre, indispensabili per ammodernare un’arteria cruciale, e allo stesso tempo assicurare il regolare transito degli automobilisti.

Una sfida di programmazione, comunicazione e gestione dei flussi che richiede risposte chiare e tempestive. Perché l’estate è alle porte e, nelle Preserre, l’attesa è carica più di interrogativi che di certezze.