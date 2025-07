“Presidente Occhiuto, ci dica: anche Lei ha atteso anni per una visita medica?”

Caro Presidente Occhiuto,

le scrivo in qualità di cittadino calabrese, prima ancora che da presidente del Movimento Politico Nuova Genesi. Le scrivo per darle voce, ma soprattutto per dare voce a chi voce non ce l’ha: alle persone anziane, ai malati cronici, ai cittadini calabresi che da troppo tempo attendono una visita medica come si attenderebbe un miracolo.

In queste settimane, abbiamo raccolto decine di testimonianze. Tra queste, una mi ha colpito profondamente: una signora, affetta da più patologie, si è vista fissare una visita geriatrica per gennaio 2026. Sì, ha letto bene: duemilaventisei. Mesi di attesa per una prestazione sanitaria che dovrebbe essere tempestiva, accurata e soprattutto umana. Mesi che una persona fragile non può permettersi di attendere.

E allora mi rivolgo a Lei, in modo diretto e franco. Lei è presidente della Regione Calabria, ma anche Commissario ad acta per la sanità. È Lei il delegato del Governo per “attuarla”, questa sanità che oggi, invece, è una montagna di carta, liste d’attesa infinite, medici stanchi e pazienti dimenticati.

Le chiedo, Presidente: quando Lei ha avuto bisogno di cure, ha dovuto aspettare anni e mesi per una visita? Ha dovuto prenotare mesi prima per una tac o una risonanza?

Noi non cerchiamo polemica, cerchiamo risposte. Non servono altre conferenze stampa o promesse elettorali. Servono medici nei reparti, ambulatori che funzionano, liste d’attesa che rispettino la dignità di chi ha diritto – non favore – di essere curato.

Le chiedo di venire con me, con noi, nei corridoi degli ospedali, negli ambulatori dei piccoli paesi, tra la gente che vive l’attesa come condanna e la malattia come un peso senza speranza. Le chiedo di ascoltare queste voci, perché sono vere. E sono calabresi.

Nuova Genesi nasce per rifondare, non per distruggere. Ma rifondare significa guardare la realtà negli occhi. E la realtà ci dice che così non si può più andare avanti.

Presidente Occhiuto, faccia il Presidente di tutti. Di chi governa, ma soprattutto di chi soffre. La Calabria ha bisogno di una sanità che curi. Non solo di una burocrazia che rinvii.

Bruno Gallo

Presidente del Movimento Politico Nuova Genesi