Prestigioso portale turistico statunitense accredita due spiagge calabresi tra le più belle del mondo

La Calabria, e nel caso specifico il territorio della provincia di Vibo Valentia, ancora una volta alla ribalta internazionale quale meta di eccellenza per bellezza paesaggistica e attrattività turistica.

Due splendide località che si affacciano sul Mar Tirreno, lungo la Costa degli Dei del territorio vibonese, sono state decretate dal portale statunitense tra migliori spiagge al mondo per il 2025, rientrando nella classifica dedicata alle 50 spiagge più belle d’Europa votata da oltre 1.000 professionisti di settore, i Beach Ambassador e il team World’s 50 Beaches.

Si tratta della Spiaggia “Praia i focu” a Capo Vaticano, nel comune di Ricadi, e della spiaggia “Paradiso del Sub” a Zambrone.

Una riconoscimento che per il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo “è un ulteriore motivo di orgoglio perché ci accredita come una realtà dinamica e credibile sotto l’aspetto di un’offerta turistica di qualità, dimostrando agli occhi del mondo quello che realmente siamo: un territorio accogliente, ricco di risorse, di buone pratiche nel settore privato come nella governance della cosa pubblica orientata al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi e performanti”.

“La prestigiosa leadership di mete turistiche del nostro territorio non può che spingerci a rafforzare il lavoro di squadra finalizzato a programmare uno sviluppo condiviso, sostenibile e integrato per continuare ad essere protagonisti di eccellenza e di competitività”.

“La nostra idea è proprio quella di cogliere queste occasioni di grande visibilità per dare slancio ad azioni orientate a mettere in rete il l’inestimabile patrimonio di risorse materiali e immateriali di cui disponiamo, di ottimizzare competenze, energie e risorse per progettare e per attrarre investimenti e finanziamenti; per promuovere ogni aspetto identitario e creare valore dal punto di vista economico, sociale ed occupazionale moltiplicando crescita e opportunità, non solo attese, ma anche necessarie per consentire al territorio di esprimere, in modo funzionale, tutte le sue potenzialità”.