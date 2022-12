Prestigioso riconoscimento per lo chef soveratese Francesco Marinaro

È tra i premiati della prima edizione dell’Albo d’Oro dei Cuochi

Ennesimo prestigioso riconoscimento nazionale per lo chef soveratese Francesco Marinaro che, lo scorso 12 dicembre a Roma, ha ricevuto il premio “Albo d’Oro Cuochi” nella categoria insegnanti.

Si tratta un nuovo importante traguardo per il docente di Soverato, tra i 97 premiati, a livello nazionale, degli ambasciatori dell’arte culinaria.

A far da cornice alla premiazione, la nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, dove si è materializzata la prima edizione “Albo d’Oro dei Cuochi”, istituita ed organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, con l’intento di premiare chi ha fatto dell’arte culinaria la sua missione di vita e contribuisce, con il suo saper fare, ogni giorno a diffondere e a far apprezzare i valori e la tradizione del nostro Made in Italy.

L’evento, in onore dei Cuochi decani, ha visto arrivare a Roma oltre 300 chef provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero e, tra questi, i 97 premiati, tra i quali, appunto, lo chef di Soverato.

Numerosi i riconoscimenti assegnati per le varie categorie dell’Albo, da quella dei Cuochi volontari, impegnati ogni giorno nelle attività a sostegno dei più bisognosi (dai pasti sociali alle emergenze durante le calamità), a quelle degli “Chef Patron”, alla categoria “Giovani Cuochi” a quella degli ambasciatori della cucina italiana nel mondo, vedendo salire sul palco anche il tristellato Enrico Crippa (presidente onorario della Federazione Italiana Cuochi), seguito da Gianluca Tomasi e Pierluca Ardito, rispettivamente general manager e team manager della Nazionale Italiana Cuochi, reduce dall’oro appena conquistato in Lussemburgo.

Numerosi anche i rappresentanti istituzionali intervenuti per rendere omaggio agli chef, tra i quali, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

I premi sono stati consegnati anche per la categoria “Docenti e personale Ata” (tra i quali figura quello a Francesco Marinaro). Per lo chef soveratese è arrivato, quindi, un altro prestigioso premio, “per aver perseguito, anche attraverso manifestazioni associative, il bene primario della formazione professionale e aver trasmesso alle giovani leve la bellezza e l’orgoglio della professione di cuoco”.

Lo stesso Francesco Marinaro, onorato per il prestigioso premio ricevuto, ha manifestato la sua

soddisfazione ed emozione nel ricevere “un premio così prestigioso e far parte dell’Albo d’Oro degli chef. Inoltre – ha proseguito – averlo ricevuto in un’Aula importante ed alla presenza delle alte cariche istituzionali e dei massimi esponenti degli chef d’Italia non può che rendermi orgoglioso”.