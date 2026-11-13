​Prestiti ai clienti per farli continuare a giocare: chiuso centro scommesse e titolare denunciato

Prestava denaro ai clienti abituali per consentire loro di continuare a scommettere, alimentando un circuito di credito parallelo all’interno del centro scommesse. Per questo motivo la Polizia di Stato ha sospeso per dieci giorni la licenza di un’attività di raccolta scommesse a Cirò Marina, nel Crotonese.

Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria. La vicenda è emersa nel corso di una serie di controlli condotti dagli agenti della Polizia amministrativa, con il supporto della Digos, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il gioco illegale e le attività illecite collegate al settore delle scommesse.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare dell’esercizio avrebbe concesso sistematicamente prestiti di denaro a una cerchia di clienti abituali, anticipando le somme necessarie per effettuare ulteriori giocate. Un meccanismo che, di fatto, avrebbe consentito agli scommettitori di continuare a giocare anche quando non disponevano più della liquidità necessaria.

Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto documentazione contabile ritenuta riconducibile a una serie di erogazioni di denaro a favore dei clienti. Sono stati inoltre raccolti elementi testimoniali e riscontri documentali utili a ricostruire il funzionamento del presunto sistema di finanziamenti non autorizzati.

L’attività sarebbe stata svolta in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza al momento del rilascio della licenza, che vietano espressamente ai gestori dei centri scommesse di concedere prestiti ai giocatori.

Al termine degli accertamenti, il titolare è stato denunciato e la documentazione contabile è stata sequestrata per consentire ulteriori approfondimenti investigativi. ulla base delle violazioni accertate, il questore di Crotone, Renato Panvino, ha disposto la sospensione temporanea della licenza per dieci giorni.