Presunta violenza sessuale su una 14enne, uomo di 52 anni arrestato

Il 15 dicembre scorso, i carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo di Crotone, congiuntamente a personale del paritetico Nucleo Investigativo Carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione, a Firenze, all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone – Ufficio Gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Dott. Domenico Guarascio, nei confronti di L.D. 52enne, rappresentante, residente in Calenzano (FI), in quanto ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata su minore degli anni 14 e atti persecutori.

Le indagini hanno permesso di disvelare a carico di L.D. 52enne, residente in Calenzano (FI) rappresentante almeno tre presunti episodi di violenza sessuale occorsi nel mese di agosto 2024 e maggio 2025, ai danni di una ragazza, minore degli anni 14, sempre residente nella citata provincia toscana.

Il primo episodio sarebbe avvenuto durante una vacanza a Crotone (KR) e gli altri due si sarebbero verificati a Calenzano (FI). L’arrestato è stato ritenuto, inoltre, responsabile anche di atti persecutori, ai danni della stessa minore, occorsi dall’anno 2024 a settembre 2025 in Calenzano (FI).

Giova precisare che l’attività è ancora in fase di sviluppo, che il relativo procedimento penale, scaturitone, si trova nella fase delle indagini preliminari, e che per i provvedimenti, emessi, seguiranno, secondo le attuali disposizioni della legge, gli interrogatori di garanzia.