Presunti abusi sessuali su pazienti oncologici al “Renato Dulbecco” di Catanzaro, rimesso in libertà l’infermiere imputato

Il Tribunale Penale di Catanzaro in composizione collegiale, presieduto dalla dott.ssa Beatrice Fogari alla udienza celebrata in data 18.12.2024, all’esito della escussione dei medici e del personale sanitario operante nell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, sentiti nella loro qualità di testimoni, ha posto in liberta in via anticipata e con effetto immediato Sinopoli Domenico difeso di fiducia dall’avv. Armando Chirumbolo.

Il Sinopoli Domenico si trovava in stato di detenzione domiciliare dal mese di Settembre dello scorso anno, dopo essere stato tratto in arresto per presunti episodi di violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti del reparto di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, violenza privata, peculato e concussione, che questi, secondo la ricostruzione della Procura di Catanzaro, avrebbe commesso nell’esercizio delle sue funzioni di Infermiere professionale operante nel medesimo Presidio.