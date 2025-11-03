“Prevenire è Vivere”: Sant’Andrea Jonio sposa la causa della Salute femminile

L’importanza cruciale della prevenzione in ambito femminile sarà al centro di un significativo evento informativo a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.

Il convegno, intitolato “Prevenire è Vivere: l’importanza degli screening femminili”, si terrà il prossimo 8 Novembre alle ore 18:00 presso la Sala ex Ipsia in piazza Martin Luther King.

​L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco Sant’Andrea (che celebra il 30° Anniversario 1995-2025) in collaborazione con l’UNPLI Calabria, è interamente dedicato alla salute e alla consapevolezza, con l’obiettivo di evidenziare quanto un approccio preventivo e tempestivo possa salvare la vita.

​Relatori di Alto Profilo Scientifico

​L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di spicco della sanità, garanzia di un confronto scientifico autorevole e accessibile al pubblico. Dopo i saluti di Carmela Pisano, Presidente Pro Loco Sant’Andrea, interverranno:

​Dott.ssa Maria Renne, Chirurgo Senologo: Specialista in Chirurgia Generale a indirizzo oncologico e Dirigente Medico in Chirurgia Senologica presso l’AOU Mater Domini di Catanzaro. La Dott.ssa Renne illustrerà l’importanza dello screening mammografico e delle visite senologiche regolari per la diagnosi precoce dei tumori al seno.

​Dott. Francesco Manti, Radiologo Diagnostico: Dirigente Medico in Radiodiagnostica, anch’egli parte dell’AOU Mater Domini di Catanzaro, e docente a contratto presso l’Università Magna Graecia. Il Dott. Manti approfondirà il ruolo cruciale della diagnostica per immagini negli screening femminili, come l’ecografia e la risonanza magnetica.

​ Un Messaggio Chiaro: La Prevenzione salva la Vita

​L’evento si propone di essere un momento di educazione sanitaria per la comunità, focalizzato sulle pratiche di screening raccomandate per la popolazione femminile. Con il simbolo del nastro rosa a campeggiare sulla locandina, il messaggio finale che risuonerà è forte e inequivocabile: “La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé”.

​La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo importante incontro, che offre l’opportunità unica di confrontarsi con specialisti del settore e di acquisire informazioni vitali per la propria salute.