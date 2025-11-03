“Prevenire è Vivere”: Sant’Andrea Jonio sposa la causa della Salute femminile

L’importanza cruciale della prevenzione in ambito femminile sarà al centro di un significativo evento informativo a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.
Il convegno, intitolato “Prevenire è Vivere: l’importanza degli screening femminili”, si terrà il prossimo 8 Novembre alle ore 18:00 presso la Sala ex Ipsia in piazza Martin Luther King.
L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco Sant’Andrea (che celebra il 30° Anniversario 1995-2025) in collaborazione con l’UNPLI Calabria, è interamente dedicato alla salute e alla consapevolezza, con l’obiettivo di evidenziare quanto un approccio preventivo e tempestivo possa salvare la vita.
Relatori di Alto Profilo Scientifico
L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di spicco della sanità, garanzia di un confronto scientifico autorevole e accessibile al pubblico. Dopo i saluti di Carmela Pisano, Presidente Pro Loco Sant’Andrea, interverranno:
Dott.ssa Maria Renne, Chirurgo Senologo: Specialista in Chirurgia Generale a indirizzo oncologico e Dirigente Medico in Chirurgia Senologica presso l’AOU Mater Domini di Catanzaro. La Dott.ssa Renne illustrerà l’importanza dello screening mammografico e delle visite senologiche regolari per la diagnosi precoce dei tumori al seno.
Dott. Francesco Manti, Radiologo Diagnostico: Dirigente Medico in Radiodiagnostica, anch’egli parte dell’AOU Mater Domini di Catanzaro, e docente a contratto presso l’Università Magna Graecia. Il Dott. Manti approfondirà il ruolo cruciale della diagnostica per immagini negli screening femminili, come l’ecografia e la risonanza magnetica.
Un Messaggio Chiaro: La Prevenzione salva la Vita
L’evento si propone di essere un momento di educazione sanitaria per la comunità, focalizzato sulle pratiche di screening raccomandate per la popolazione femminile. Con il simbolo del nastro rosa a campeggiare sulla locandina, il messaggio finale che risuonerà è forte e inequivocabile: “La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé”.
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo importante incontro, che offre l’opportunità unica di confrontarsi con specialisti del settore e di acquisire informazioni vitali per la propria salute.