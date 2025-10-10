Prevenzione del Tumore al Seno: Il Soroptimist Club di Soverato offre visite senologiche gratuite per l’“Ottobre Rosa”

In occasione della campagna internazionale di prevenzione e sensibilizzazione “Ottobre Rosa”, il Soroptimist Club di Soverato ha promosso una significativa iniziativa a favore della salute femminile, organizzando visite senologiche gratuite per la cittadinanza.
L’iniziativa si svolgerà per quasi tutto il mese di ottobre, dal 13 al 30 ottobre. Le visite saranno effettuate presso il Centro Medico IPPOCAMPUS di Satriano (CZ).
Le giornate dedicate alla prevenzione saranno dal lunedì al giovedì, con orario fissato dalle 9:30 alle 11:30.
Il tumore al seno è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, ma la diagnosi precoce è fondamentale per aumentare drasticamente le possibilità di guarigione.
Con questa azione concreta, il Soroptimist Club di Soverato, da sempre impegnato in progetti a sostegno delle donne e delle comunità, intende sottolineare l’importanza della prevenzione e dell’accesso a screening diagnostici.
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria per poter usufruire del servizio gratuito. Le interessate possono prenotare chiamando il seguente numero: 0967430363.
Un’opportunità da non perdere per tutte le donne del territorio per prendersi cura della propria salute e aderire attivamente alla cultura della prevenzione.