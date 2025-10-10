Prevenzione del Tumore al Seno: Il Soroptimist Club di Soverato offre visite senologiche gratuite per l’“Ottobre Rosa”


In occasione della campagna internazionale di prevenzione e sensibilizzazione “Ottobre Rosa”, il Soroptimist Club di Soverato ha promosso una significativa iniziativa a favore della salute femminile, organizzando visite senologiche gratuite per la cittadinanza.

​L’iniziativa si svolgerà per quasi tutto il mese di ottobre, dal 13 al 30 ottobre. Le visite saranno effettuate presso il Centro Medico IPPOCAMPUS di Satriano (CZ).

​Le giornate dedicate alla prevenzione saranno dal lunedì al giovedì, con orario fissato dalle 9:30 alle 11:30.

​Il tumore al seno è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, ma la diagnosi precoce è fondamentale per aumentare drasticamente le possibilità di guarigione.

Con questa azione concreta, il Soroptimist Club di Soverato, da sempre impegnato in progetti a sostegno delle donne e delle comunità, intende sottolineare l’importanza della prevenzione e dell’accesso a screening diagnostici.

​Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria per poter usufruire del servizio gratuito. Le interessate possono prenotare chiamando il seguente numero: 0967430363.

​Un’opportunità da non perdere per tutte le donne del territorio per prendersi cura della propria salute e aderire attivamente alla cultura della prevenzione.