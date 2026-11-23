Una giornata dedicata alla salute e alla diagnosi precoce grazie alla collaborazione tra il Centro Screening di Lamezia Terme, le amministrazioni comunali e le sezioni Avis del territorio. Particolarmente significativa la partecipazione registrata a Cenadi, dove l’attività di sensibilizzazione ha favorito l’adesione ai controlli

La prevenzione torna protagonista nelle Preserre calabresi, con una giornata di screening oncologici che ha coinvolto, lo scorso 18 novembre, i comuni di Centrache, Olivadi e Cenadi. Un’iniziativa all’insegna della tutela della salute pubblica, resa possibile dalla collaborazione tra il personale sanitario del Centro Screening di Lamezia Terme, le amministrazioni locali e i volontari dell’Avis, impegnati nella promozione della cultura della diagnosi precoce.

Tre tappe, distribuite nell’arco della giornata, con un obiettivo comune: avvicinare i cittadini ai programmi di prevenzione e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici, strumenti fondamentali per individuare tempestivamente eventuali patologie oncologiche.

La prima parte della giornata ha interessato Centrache, dove le attività si sono svolte alla presenza delle tre dottoresse del Centro Screening di Lamezia Terme. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, in sostituzione del sindaco Fernando Sinopoli, hanno partecipato la consigliera Francesca Casalinuovo e la dottoressa Angela Ingrao, responsabile dell’Ufficio di Stato Civile del Comune.

Presenti anche il presidente dell’Avis di Cenadi, Umberto Ciancio, accompagnato dai componenti del direttivo Ilario Nicastro e Fedele Colabraro, e Vincenzo Carroccia, vicepresidente dell’Avis di Chiaravalle Centrale.

Sempre in mattinata, l’iniziativa ha fatto tappa a Olivadi, dove il personale sanitario del Centro Screening ha proseguito le attività di prevenzione. All’appuntamento ha preso parte il sindaco Nicola Malta, insieme ai rappresentanti dell’Avis di Cenadi e al vicepresidente dell’Avis di Chiaravalle Centrale, Vincenzo Carroccia.

Nel pomeriggio, infine, gli screening si sono svolti a Cenadi, dove è stata registrata una partecipazione particolarmente significativa. Presenti il presidente dell’Avis locale Umberto Ciancio, la segretaria Maria Tino e Vincenzo Carroccia.

Proprio a Cenadi, secondo quanto riferito dagli organizzatori, l’iniziativa ha ottenuto i risultati più incoraggianti in termini di adesione. Un contributo determinante è arrivato dall’attività di sensibilizzazione svolta dalla segretaria dell’Avis, Maria Tino, che ha promosso direttamente l’importanza della prevenzione, incoraggiando numerosi cittadini a sottoporsi ai controlli.

L’attenzione si è concentrata in particolare sui programmi di screening per il tumore del colon-retto, sul Pap test per la prevenzione del tumore della cervice uterina e sulla mammografia per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Il bilancio complessivo della giornata è stato positivo, con riscontri favorevoli nelle diverse comunità coinvolte e un’adesione particolarmente apprezzabile nel comune di Cenadi.

L’esperienza conferma il valore della collaborazione tra istituzioni sanitarie, amministrazioni comunali e associazionismo, soprattutto nei piccoli centri, dove la prossimità dei servizi e il rapporto diretto con la popolazione possono contribuire a superare esitazioni e difficoltà nell’accesso ai programmi di screening.

La prevenzione, infatti, non si esaurisce nella disponibilità di un esame sanitario, ma richiede anche informazione, fiducia e partecipazione. In questo percorso, il volontariato rappresenta un importante punto di raccordo tra i cittadini e il sistema sanitario.

La giornata del 18 novembre restituisce così l’immagine di un territorio capace di fare rete attorno a un obiettivo condiviso: promuovere la salute attraverso la consapevolezza e la diagnosi precoce, ricordando che aderire ai programmi di screening, secondo le indicazioni sanitarie, può fare una differenza decisiva.