Previsioni Meteo per la Calabria nel prossimo weekend

Il prossimo fine settimana in Calabria sarà caratterizzato da un clima variabile, con un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche grazie all’influenza di un promontorio anticiclonico di origine nordafricana. Tuttavia, non mancheranno episodi di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Sabato 10 Maggio: Variabilità con Schiarite

La giornata di sabato vedrà condizioni generalmente stabili su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel pomeriggio, è previsto un aumento della nuvolosità, in particolare lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Le temperature massime saranno comprese tra 19°C e 24°C, in linea con la media stagionale.

Domenica 11 Maggio: Peggioramento nel Pomeriggio

Domenica, in occasione della Festa della Mamma, inizierà con tempo prevalentemente soleggiato su gran parte della Calabria. Tuttavia, nella seconda parte della giornata, è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di un sistema nuvoloso proveniente dal Nord Africa che porterà piogge e rovesci sparsi, in particolare sulla Calabria meridionale. Le temperature massime si manterranno tra 22°C e 25°C.