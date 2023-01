Prezzo dei carburanti, e rimedi

Prima considerazione. Gli sconti di Draghi erano scaduti a novembre. Il governo Meloni li aveva prolungati di un mese. Ora deve fare di nuovo qualcosa di concreto per incidere sui prezzi.

Seconda considerazione. La procura di Roma ha aperto un fascicolo. Bene, e se ci sono reati, si provveda. Sì, giusto, però non è che possiamo aspettare i tempi vischiosi e i cavilli della magistratura. Perciò ha fatto bene il governo a mandare i finanzieri direttamente alle pompe: e basta che leggano un paio di bolle di accompagnamento, per sgamare “eventuali” furboni, e multarli a sangue. Faranno ricorso al TAR? Certo, ma intanto si devono pagare l’avvocato.

Ottima idea, e non solo per la benzina: ci sono campi di azione del potere esecutivo, usando i quali si pone anche un limite all’ormai semisecolare invasione di campo della magistratura con immancabili rinvii alle Calende greche. Intanto, becchiamo le truffe; poi vadano i giudici avanti, ma per la loro strada, e senza intromissioni. Lo stesso varrebbe per l’ordine pubblico; ma ne riparleremo.

Andiamo al sodo sulla benzina. Secondo me è importantissimo ricostruire la filiera, da quando il petrolio greggio parte da qualche pozzo arabo, a quando entra in un serbatoio; e vedere quanti aumenti e se sono giustificati. E ricordo che aumento dei carburanti significa aumento del pane e della pasta! E già i megaeconomisti con dodici lauree (Amato, Prodi, Monti, Fornero, Draghi… ) ci hanno lasciato un’inflazioni alle galassie.

Ed è ora di diminuire nettamente il traffico privato a vantaggio di quello pubblico. Come mai ancora vent’anni fa passavano decine e decine di treni, e adesso è un miracolo se ne vediamo uno quasi vuoto di passeggeri; e nessun treno merci? Un treno ha un solo motore invece di centinaia! Lo stesso per il traffico marittimo, un tempo densissimo sullo Ionio, e a Soverato, oggi del tutto scomparso.

Certo, fin quando i petrolieri continueranno a pagare i deputati europei… e chissà quanti altri…

Ah, dimenticavo. Amici automobilisti, che ne direste di uno sciopero del rifornimento, e camminiamo un pochino a piedi gratis?

Ulderico Nisticò