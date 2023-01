Prima di tutto, arrestare

Tutto il resto può anche essere utile, o, male che vada, serve allo studio della storia e della sociologia e magari dell’antropologia. Giusto, però prima di tutto vanno arrestati i criminali, e, una volta arrestati, devono essere tenuti in galera senza tanti biribimboli. E senza pietismi di salute.

Mentre sono ben lieto che Messina Denaro sia al gabbio e ci deve restare (altro che abolire l’ergastolo!!!), mi riesce molto, molto difficile capire come mai uno dei ricercati più famosi al mondo sia stato latitante (latino latito, che significa uso star nascosto) non nei boschi inesplorati dell’Alaska, bensì a Palermo, zona di lusso, con regolari visite mediche… a proposito, pagava il ticket? Lo dico non per i quattro soldi, per lui bruscolini, ma perché doveva esibire una tessera sanitaria, eccetera. Insomma, in questa vicenda ci fu e c’è un mucchio enorme di misteri, ognuno dei quali deve avere un nome e un cognome. E parlo di funzionari e impiegati come di medici eccetera; e parlo di chiunque lo abbia coperto, a qualsiasi titolo.

Spunta la locuzione di borghesia mafiosa, e così magari la finiscono con le favolette dei mafiosi cattivi per non essere andati a scuola e non aver mai partecipato a marce con i coniglietti a palloncino. I complici del delinquente Messina Denaro sono di buona famiglia e laureati.

E qui si apre il vecchissimo discorso della zona grigia, senza la quale non ci sarebbero la delinquenza e il riciclaggio di denaro; e di come la mafia – dal 1943 – abbia avuto ottimi rapporti con lo stato: notare la minuscola. Oggi lo Stato, notare la maiuscola, mette in galera uno che per trent’anni era rimasto indisturbato dallo stato: notare la minuscola.

Mentre Messina Denaro sta in carcere, io noto, con maligna soddisfazione, travasi, fiumi, mari di bile sulle facce degli intellettuali antimafia segue cena; e dichiarazioni intrise di fango… per non dire altro materiale. Peggio per loro, e meglio per lo Stato.

Ulderico Nisticò