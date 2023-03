Prima Edizione della raccolta alimentare UMG

Martedì 4 Aprile, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace chiamerà a raccolta studenti, personale docente e tecnico-amministrativo per un piccolo/grande gesto di solidarietà in vicinanza della Santa Pasqua.

Con lo slogan “un gesto di carità fatto con il cuore ci arricchisce tutti”, l’Ufficio per la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Catanzaro, diretta da Don Roberto Corapi, ha lanciato un appello di solidarietà a tutti gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo UMG in prossimità delle festività pasquali.

Appello condiviso da diverse associazioni impegnate – insieme a Don Roberto e ai membri d’equipe della Pastorale Universitaria – nella campagna di sensibilizzazione a supporto delle attività della Caritas diocesana. Martedì 4 Aprile, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso i due Edifici dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, siti in località Germaneto, avrà luogo l’iniziativa benefica dal titolo “AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA”. Obiettivo raccogliere quanti più prodotti alimentari e per l’igiene personale da devolvere alle famiglie bisognose della città.

“Non c’è Pasqua senza il senso di comunità umana, senza condivisione , motivo per cui – dichiara Don Roberto Corapi, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Universitaria e Cappellano dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – confido in una massiccia adesione alla nostra iniziativa che ha già raccolto intorno a sé tanta energia, tanto amore. Una prima significativa riuscita dell’evento perché – come era solita ripetere Madre Teresa di Calcutta – non è importante quanto doniamo ma quanto amore mettiamo nel dare ”.