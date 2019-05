Prima edizione “Premio Francesca Vitaliano” a Girifalco: ecco i vincitori

Si è conclusa con successo la prima edizione del premio Francesca Vitaliano. La cerimonia si è svolta stamattina nell’aula magna della scuola secondaria di primo Grado. L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Girifalco – Cortade, dell’Avis e il patrocinio del Comune di Girifalco.

Il concorso che ha avuto come tema “La mia mamma…tra parole e colori” era rivolto agli alunni delle classi III e I v della Scuola Primaria; è stato articolato in tre categorie: poesia, interpretazione e arte. I tre vincitori, premiati dal presidente della Pro Loco Orazio Cipullo, hanno ricevuto, rispettivamente, un buono acquisto del valore di 100 euro spendibile presso le cartolibrerie del posto.

Nell’occasione il Comune, rappresentato dal sindaco Pietrantonio Cristofaro (insieme al presidente del Consiglio Comunale Elisabetta Ferraina e all’assessore alla Cultura Elisabetta Sestito), unitamente alla Pro Loco ha consegnato due targhe. Una alla famiglia di Francesca Vitaliano, al cui commosso ricordo è stato dedicato il premio ed una alla scuola rappresentata dal dirigente scolastico Domenico Servello.

La commissione, all’unanimità, ha ritenuto di premiare il testo poetico inedito in lingua italiana di Alyssa Ranieri IIIC (buono 100 euro); la creazione artistica della classe IV A (buono 100 euro), l’interpretazione personale di Valentin Ivanov Valentino III A (buono 100 euro). La giuria ha voluto, inoltre, segnalare – premiando con delle coppe – i lavori realizzati per il testo poetico ed anche per la forma originale di presentazione della classe IIIB; li alunni Filippo e Giorgia Giampà III Cper la creazione artistica: e per l’interpretazione: Emanuela Catalano, Daniele Loiarro, Fatima Sorrentino, Pierpaolo Sorrentino, Antonio Passafaro (IV B) e Azzurra Quaresima (III C).