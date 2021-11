Prima sconfitta per il Volley Soverato

Arriva la prima sconfitta per la Ranieri International Soverato che al Pala Scoppa viene superata in quattro set dalla Cda Talmassons. Dunque, si ferma a quattro la striscia di vittorie per la compagine di Napolitano che, contro le friulane dell’ex coach Barbieri non è stata continua durante il match. In ogni caso il Soverato mantiene i dodici punti in classifica e guarda con fiducia al futuro.

Passiamo alla partita che ha visto la Ranieri International scendere in campo con Purashaj al palleggio e Badalamenti opposto, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario. Talmassons risponde con Nicolini in regia e Obossa opposto, coppia centrale composta da Bovo e Cogliandro, schiacciatrici Grigolo e con libero Maggipinto. Partono bene le ospiti di Barbieri con Obossa e si portano sul punteggio di 2-6 ma Soverato si rifà sotto, 6-7. Primo time out chiesto dalla Ranieri con Talmassons avanti 7-11; qualche errore delle locali permette alla squadra friulana di allungare ancora, 8-16 e coach Napolitano chiama il secondo time out. Il set termina 13/25 per le ospiti.

Nel secondo set è un altro Soverato in campo. La squadra biancorossa adesso gioca meglio e riesce a mettere giù palloni pesanti; punteggio di 9-5 e primo time out dell’incontro per le ospiti che recuperano qualche punto costringendo adesso la Ranieri al tempo discrezionale con le due squadre distanti tre punti, 11-8. Talmassons recupera il gap e si porta in parità, 14-14 e 19-19. E’ una fase del match adesso in equilibrio con il Pala Scoppa che non smette di incitare le proprie beniamine. Mini break Talmassons adesso sul più due, 19-21, con time out per le calabresi. Errori di Soverato e le ospiti ne approfittano, 19-23 con Cogliandro al servizio. Dimezza lo svantaggio con Badalamenti la Ranieri ma Talmassons conduce sempre, 21-23, con time out per coach Barbieri.

Ancora Badalamenti, 22-23, ma Grigolo guadagna due palle set, 22-24. Obossa chiude 23/25. Equilibrio ad inizio terzo parziale, 7-7, con la Ranieri che prova ad allungare con Badalamenti che porta la squadra sul 12-9 e 16-12 con time out Talmassons; allunga Soverato con Ascensao Raquel sul 18-12. Le ospiti rosicchiano qualche punto e coì coach Napolitano ricorre al time out sul 20-16 per la Ranieri. Soverato è determinato e chiude il set per 25/20, riaprendo così i giochi. Inizia il quarto set con le friulane avanti 4-8, e time out per le padrone di casa.

Spinge adesso Talmassons, 6-13 e 9-17 con la Ranieri che cerca di recuperare. Il set scivola senza particolari sussulti e Talmassons chiude la gara 13/25 conquistando tre punti importanti. Da martedì in palestra si preparerà il prossimo match che vedrà la Ranieri International giocare in trasferta contro Montecchio.

Ranieri International Volley Soverato 1

Cda Talmassons 3

Parziali set: 13/25; 23/25; 25/20; 13/25

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi , Purashaj 1, Badalamenti 14, Ferrario (L), Quarchioni 11, Gabbiadini 1, Ascensao M ne, Riparbelli 10, Tajè 5, Buffo 8, Ascensao R 1. Coach: Bruno Napolitano

CDA TALMASSONS: Bovo 14, Dalla Rosa, Conceicao 16, Marchi ne, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa 25, Grigolo 14, Cogliandro 7, Lagotto, Ponte (L), Nicolini 2. Coach: Leonardo Barbieri

ARBITRI: Guarneri Roberto – Stancati Walter

DURATA SET: 22’, 29’, 28’, 25’. Tot 1h44’

MURI: Soverato 6, Talmassons 13