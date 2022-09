Prima sperona l’auto di un uomo poi prova a investirlo, 46enne arrestata

Un donna di 46 anni è stata tratta in arresto per tentato omicidio e danneggiamento aggravato. Ieri sera nel quartiere Lido la signora avrebbe avuto un acceso litigio per cause ancora in corso di accertamento.

Al culmine della lite la 46enne ha dapprima speronato l’auto su cui viaggiava un uomo poi ha tentato di investirlo.

La vittima è stata trasportata nell’ospedale Pugliese di Catanzaro, per la donna invece è scattato l’arresto da parte della Polizia. La 46enne è stata trasferita nel carcere di Castrovillari.