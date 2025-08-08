Prima vittima in Calabria del virus West Nile, morto un 80enne

Si registra la prima vittima in Calabria a causa del virus West Nile, un’infezione trasmessa principalmente dalle zanzare del genere Culex.

Un uomo di 80 anni, originario di Riace, è deceduto all’ospedale GOM di Reggio Calabria dopo essere stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per un’encefalite.

L’anziano era stato ricoverato nei giorni scorsi e, a seguito degli accertamenti clinici, i medici hanno confermato che la causa del suo grave stato di salute era proprio l’infezione da virus West Nile.

Nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico decesso.

A seguito della notizia, il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ha immediatamente disposto un’operazione di disinfestazione straordinaria su tutto il territorio comunale.

L’intervento mira a contrastare la diffusione delle zanzare vettori del virus e a prevenire ulteriori contagi.

Il virus West Nile, pur non essendo solitamente letale nella maggior parte dei casi, può causare sintomi neurologici gravi, come l’encefalite, soprattutto in soggetti anziani o con sistema immunitario compromesso.

La prevenzione, che include l’eliminazione dei focolai di zanzare e l’uso di repellenti, rimane la misura più efficace per proteggersi.