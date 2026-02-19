Primato spirituale: in Calabria la prima piazza “Papa Francesco” d’Italia

La Calabria si appresta a scrivere una pagina storica nella toponomastica nazionale. Sabato 21 febbraio, la comunità di Acri, nel Cosentino, inaugurerà la prima piazza in Italia ufficialmente intitolata a Papa Francesco.

Un omaggio al “Pontefice della Pace”

Lo spazio scelto per il prestigioso riconoscimento è la piazza antistante la Chiesa di San Domenico. Come sottolineato dal settimanale diocesano Parola di Vita, l’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra la Diocesi di Cosenza-Bisignano e l’Amministrazione Comunale, unite nel voler celebrare il magistero di Jorge Mario Bergoglio.

Le ragioni della scelta

Il parroco, don Davide Iuele, ha spiegato il profondo valore simbolico dell’intitolazione, legandola ai temi cardine del pontificato attuale: «Vogliamo ricordare il suo amore per la pace e il suo consumarsi in appelli sempre più forti e accorati. Il suo è un richiamo costante a costruire ponti e non muri, con un’attenzione instancabile per la cura della casa comune».

La cerimonia di sabato si preannuncia come un momento di grande partecipazione civile e religiosa, segnando un primato per la regione e un tributo tangibile al messaggio universale del Pontefice.