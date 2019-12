Primo incontro a Catanzaro del neo consiglio direttivo dell’Ordine dei Tsrm-PSTRP

Ieri 4 dicembre 2019, nella sede dell’Ordine dei Tsrm-PSTRP di Cz-Kr-Vv sito a Catanzaro si è tenuto il primo incontro del neo consiglio direttivo eletto alle elezioni tenutesi in data 29-30 novembre e 1 dicembre. L’Ordine di Cz-Kr-Vv risulta essere il primo ad aver costituito a livello nazionale il proprio direttivo vista la nuova normativa messa in atto dalla legge Lorenzin 03 / 2018 e successive integrazioni.

Nelle stesse giornate sono state elette le varie commissioni d’albo delle 19 professioni che afferiscono nell’Ordine. Molta è stata la partecipazione attiva dei vari professionisti facenti parte l’ordine che hanno saputo coordinarsi e unirsi in questa fase di rinnovamento.

Nella riunione di ieri sono state elette dunque elette le cariche previste dal regolamento: Presidente Giovanni De Biasi ( Tsrm), Vice Presidente Lucia Francesco (Tecnico della prevenzione), Segretario Balzano Adriana Ortottista e Tesoriere Maschio Carlo (Tsrm). Gli altri consiglieri sono Commisso Maria teresa (Tsrm), Vaiti Vincenzo (Tsrm), Squillacioti Carmelina Alfonsina (Fisioterapista), Piraino Vincenza (Logopedista), Viscomi Saverio (Educatore Professionale), Scicchitano Salvatore (TSLBM), Rubino Patrizia (Dietista), Veraldi Paolo (Igienista Dentale), Camposano Mariana (Audioprotesista).

Le sfide per questo direttivo che sarà in carica per i prossimi 4 anni sono tante, così come il lavoro in cui si prevede di risolvere molte questioni medico-legali, professionali, i rapporti con le istituzioni e la società civile, così come la valorizzazione delle singole professioni e non da ultimo la gestione degli Elenchi speciali ad esaurimento per coloro che non sono in possesso di titolo abilitante per l’iscrizione all’Albo professionale, ma che hanno svolto la stessa mansione per 3 anni tra il 2009 e il 2018.