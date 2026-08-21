Primo sbarco del 2026 in Calabria: tratti in salvo 39 migranti nella notte

Nuovo intervento di soccorso al largo della costa calabra. Nella notte appena trascorsa, la Guardia Costiera ha tratto in salvo trentanove migranti di varie nazionalità mediorientali, individuati a bordo di un’imbarcazione rimasta alla deriva al largo di Roccella Jonica. Il gruppo è stato successivamente condotto in sicurezza e fatto sbarcare presso il porto turistico della cittadina della Locride.
Tra le persone messe in salvo figurano anche quattro minorenni. Una volta completate le operazioni di sbarco, i migranti sono stati trasferiti e alloggiati temporaneamente all’interno della tensostruttura allestita dalla Prefettura, locale individuato per la prima accoglienza.
Sul posto sono attualmente impegnati gli operatori della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile per garantire assistenza logistica e prima cura.
Si attende ora il completamento dei rituali accertamenti sanitari per verificare le condizioni generali di salute del gruppo, unitamente alle procedure amministrative di identificazione.
Quello registrato nelle ultime ore rappresenta il primo sbarco di migranti nella provincia di Reggio Calabria dall’inizio del 2026.