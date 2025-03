Problematica parcheggi Aou Renato Dulbecco plesso Pugliese di Catanzaro

Il Si Cobas Calabria come già chiesto in passato, ribadisce all’azienda di sistemare l’area parcheggio lato geriatra.

Questo parcheggio viene utilizzato in pessimo modo, come potete vedere nella foto in allegato, le auto vengono parcheggiate male occupando più spazio del dovuto, in passato abbiamo scritto che questa area parcheggio sia munita di strisce che delimitano la zona in cui l’auto può parcheggiare senza occupare spazio inutilmente.

Dopo la sottrazione dei parcheggi coperti sempre nel plesso Pugliese di CZ, parcheggi sottratti ai lavoratori per creare magazzini, e ribadiamo che in ospedale co sarebbero molte soluzioni invece di sottrare i parcheggi.

Chiediamo quanto scritto e siamo sempre pronti a lottare per la giustizia sociale, a testa alta è senza paura perché la paura non ci appartiene.

Cordiali saluti

Roberto Laudini Coordinatore regionale Si Cobas Calabria.