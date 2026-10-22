Processo Glicine-Acheronte, la Dda chiede 96 condanne e 4 assoluzioni: ora le arringhe delle difese

Conclusa al Tribunale di Crotone la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Rho. Chiesti 21 anni per Enzo Sculco e 6 per l’ex governatore Mario Oliverio.

CROTONE – Si è conclusa ieri, davanti al Tribunale collegiale di Crotone, la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Rho, della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nell’ambito del processo “Glicine-Acheronte”, scaturito dall’operazione del giugno 2023.

Al termine di una discussione durata circa sette ore, la Procura ha formulato le proprie richieste nei confronti dei cento imputati giudicati con rito ordinario, sollecitando 96 condanne e quattro assoluzioni.

Tra le richieste più significative figurano 21 anni di reclusione per l’ex consigliere regionale Enzo Sculco, 6 anni per l’ex governatore Mario Oliverio, 5 anni per Flora Sculco e 4 anni e 6 mesi per Nicola Adamo e Sebastiano Romeo. La pena più elevata, 30 anni, è stata richiesta per Domenico Megna.

Conclusa la requisitoria, si apre adesso la fase delle discussioni difensive, che vedrà impegnato un articolato collegio di penalisti, tra i quali gli avvocati Mario Nigro, Francesco Laratta, Franco Coppi, Antonello Talerico, Wanda Bitonte, Luca Procopio, Vincenzo Garzaniti, Gianni Russano, Roberto Coscia e Valerio Murgano.

Il processo entra così nella sua fase conclusiva, in attesa della sentenza di primo grado, fermo restando che le richieste della Procura non costituiscono un accertamento di responsabilità e che gli imputati devono considerarsi non colpevoli sino a eventuale condanna definitiva.