Processo Rinascita Scott, la sentenza: l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli condannato a 11 anni

Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia presieduto dal giudice Brigida Cavasino emette il verdetto al termine di un processo che è durato due anni e nove mesi per un totale di oltre 500 udienze. Tra le condanne che sono pronunciate 11 anni all’ex parlamentare Giancarlo Pittelli, 30 anni a Saverio Razionale, 2 anni e sei mesi a Giorgio Naselli.

Nel processo sono imputate 338 persone, per 322 delle quali la pubblica accusa aveva chiesto la condanna da un massimo di 30 anni ad un minimo di un anno, per un totale di 4.744 anni di reclusione. Per 13, invece, è stata chiesta l’assoluzione e per tre la nullità del decreto che ha disposto il giudizio. Pubblici ministeri del processo sono stati i sostituti procuratori della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci, Andrea Mancuso e Andrea Buzzelli.

Fino al giorno della requisitoria è stato applicato al processo anche l’ex procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, oggi procuratore di Napoli. Il processo, iniziato il 13 gennaio del 2021, si è svolto nell’aula bunker appositamente realizzata a Lamezia Terme. L’operazione – coordinata dalla procura antimafia nel 2019 – consentì di disarticolare le organizzazioni di ‘ndrangheta del Vibonese facenti capo alla cosca Mancuso.

I NOMI (CONDANNE)

Bonavota Domenico 30 anni

Bonavota Pasquale (l’ex latitante) 28 anni

Cracolici Francesco 18 anni

D’Urzo Onofrio 17 anni e 2 mesi

Federici Luigi 25 anni

Ferrante Gianfranco 20 anni

Giamborino Giovanni 19 anni e 6 mesi

Giamborino Pietro (ex consigliere regionale) 1 anno e sei mesi

La Rosa Antonio 24 anni

Lo Bianco Antonio (1948) 18 anni e 2 mesi

Lo Bianco Orazio 22 anni

Lo Bianco Paolino 30 anni

Lo Riggio Mario 17 anni

Mancuso Giuseppe (1990): 16 anni e 8 mesi

Mantella Andrea 8 anni

Marinaro Michele 10 anni e 6 mesi

Morelli Salvatore 28 anni e 4 mesi

Naselli Giorgio 2 anni e 6 mesi

Nesci Filippo 4 anni

Papaianni Agostino 20 anni

Pardea Raffaele 18 anni

Patania Salvatore 20 anni

Pittelli Giancarlo 11 anni

Razionale Saverio 30 anni

Sicari Giovanni 19 anni e 2 mesi

Spasari Vincenzo 17 anni

Stilo Francesco 14 anni

Suriano Giuseppe 18 anni e 6 mesi

Tedeschi Vittorio 2 anni e 8 mesi e 2500 euro di multa

Tomaino Domenico 17 anni e 4 mesi

Vacatello Antonio 30 anni