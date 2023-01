Procura europea ex Catanzaro, e giudici vigliacchi

Spread the love

Tra gli infiniti esempi che potrei addurre, mi viene a mente una collega che tutti i giorni e da sola partiva dal suo paese di X, raggiungeva Savelli, e tornava pomeriggio o sera: totale 180 km + 180. Tutti gli insegnanti possono dire qualcosa del genere; qualcuno anche peggio.

Ritengo pertanto vigliacchi quei candidati alla procura europea di Catanzaro che non hanno nemmeno presentato domanda. Vigliacco è un termine dispregiativo di vile, che è già un termine ignobile. Come sarei contento se uno di loro mi querelasse, così potrei chiamarlo, in aula, vile e Gano di Maganza e Antenore, ammesso egli sappia chi fossero. Tranquilli, non avendo firmato alcuna domanda, non possono nemmeno considerarsi vilipesi, i conigli!

Domanda non per insegnare in Sila d’inverno o per fare il minatore nel Galles… Macchè, per un mestiere comodissimo e remuneratissimo, e, lasciatemelo dire con parecchi esempi di processi che durano anni, non certo faticosissimo e di quelli che fanno sudare. Un mestiere corredato di autista e privilegi vari.

Detto questo in faccia ai fuggiaschi, chiediamoci cosa hanno fatto e faranno “le autorità civili militari religiose” e i dotti pensatori di Catanzaro. Non possono far nulla per l’avvenire, e nulla hanno atto per il passato. Poi vi lamentate che Cosenza ci frega Medicina… e presto Catanzaro perderà anche il morzello e il Cavatore!

E cosa ha fatto il Consiglio Superiore della Magistratura, famoso organo al di sotto di molti sospetti? Niente. E cosa farà? Nulla.

La colpa profonda, comunque, è di chi diffonde un’immagine triste e piatta della Calabria, come di un posto infestato da mafiosi e delinquenti vari, e pessimi servizi eccetera. Non è che siamo nell’Eden, però se uno vede la tv la mattina, scopre, per esempio, che le periferie della città del Nord sono, di giorno pieno, molto più pericolose dell’Aspromonte di notte nella neve. Le strade, ripeto, sono cattive; ma provate ad andare da qualsiasi altra parte d’Italia senza autostrada…

Se i candidati scappati hanno voglia di cultura (???), beh, si facciano un giro per aree archeologiche eccetera. A parte che io tutti questi giudici a dissertare di Magna Grecia mica lo ho mai veduti!

Conclusione. Anche oggi sarò l’unico a pigliare a pesci in faccia CSM e annessi, giudici, politici, intellettuali eccetera. A che serve? Boh, diciamo, con padre Dante, per isfogar la mente.

Ulderico Nisticò