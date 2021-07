Prodotti ittici mal conservati, sanzionato il titolare di un lido

L’Ispettorato del lavoro di Vibo Valentia, coadiuvato dai carabinieri Nil e Nas, ha effettuato una verifica in uno stabilimento balneare di Vibo Valentia Marina, nel corso della quale è stata accertata la presenza di 120 chilogrammi di prodotti ittici congelati in cattivo stato di conservazione.

E’ stato anche eseguito il sequestro di un locale annesso, adibito a deposito di alimenti, a causa delle carenze igienico sanitarie e strutturali in cui versava.

Al titolare dello stabilimento sono state comminate alcune sanzioni anche per la presenza di lavoratori “in nero” e per l’impianto di videosorveglianza, risultato non a norma di legge.