Prodotti scongelati e rimessi in vendita: la Polizia sequestra 100 kg di surgelati e chiude un supermercato

La Polizia di Stato è intervenuta presso un supermercato di Crotone a seguito della segnalazione di una cittadina, effettuata attraverso la linea di emergenza 112 NUE, la quale avrebbe segnalato che presso il punto vendita erano stati posti in vendita prodotti alimentari già decongelati.

Nello specifico, la richiedente ha segnalato agli Agenti di Polizia la possibile presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di prodotti surgelati che, a seguito del malfunzionamento della cella frigorifera, si sarebbero scongelati e che, pertanto, non avrebbero dovuto essere nuovamente immessi in commercio.

Nel corso del controllo è stato effettivamente accertato che il banco frigo presentava una temperatura incompatibile con la corretta conservazione dei prodotti surgelati. Alla luce della situazione riscontrata, è stato richiesto l’intervento del personale dell’ASP, che ha raggiunto il supermercato per effettuare gli accertamenti di competenza e adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare.

Dalle prime informazioni raccolte è emerso che la stessa cittadina, prima dell’intervento delle forze dell’ordine, avrebbe fatto presente al personale in servizio che i prodotti scongelati, a causa del malfunzionamento della cella, non potevano essere rimessi in commercio.

Nonostante tale segnalazione, il banco dei surgelati risultava ancora accessibile alla clientela. Al termine degli accertamenti, l’ASP ha disposto la sospensione dell’attività per carenze strutturali e il sequestro amministrativo dell’intero banco dei surgelati, per un totale di 769 prodotti alimentari.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti alimentari, non più idonei al consumo e ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Nel corso delle verifiche è stata inoltre contestata l’assenza delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.