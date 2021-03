Progetto Erasmus Plus “eMotions Mapping” a Soverato

I giovani Ambasciatori pronti a partire per l’Europa dopo aver creato bellissimi video e presentazioni della Calabria

Ben 30 studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice Soverato hanno partecipato al contest “Young Ambassadors of Calabria in Europe” (Giovani Ambasciatori di Calabria in Europa) inviando lettere di motivazione, presentazioni powerpoint, ma soprattutto, video in lingua inglese che rappresentano nel loro complesso una grande pubblicità della nostra amata, e ancora poco conosciuta, regione Calabria.

Un patrimonio prezioso che presto verrà pubblicato in una pagina web dedicata.

Da progetto è stato necessario selezionare 21 studenti che, divisi in piccoli gruppi, partiranno, nel prossimo anno scolastico, per 5 destinazioni in Europa: Tulcea (Romania), Antalya (Turchia), Estepona (Spagna), Lisbona (Portogallo) e Kaunas (Lituania). L’Istituto però si impegna a non escludere gli studenti in lista di riserva cercando, grazie all’ottimizzazione delle spese progettuali, di farli partire con i compagni. La lista dei selezionati è stata chiusa solo ieri sera 18/03/2021 e verrà pubblicata oggi sul sito dell’Istituto http://www.ausiliatricesoverato.it/ .

Fondamentale la collaborazione con l’Associazione JUMP Gioventù in riSalto di Soverato ( https://www.associazionejump.it/ ), con pluriennale esperienza in progetti europei che supporta sia docenti che studenti nell’interazione e nella comunicazione a livello internazionale con i partner progettuali, che nei loro Paesi non vedono l’ora di conoscerli e poter concretizzare questa prima fase del progetto, purtroppo rallentato dalla pandemia globale.

Gli studenti stanno infatti imparando a scrivere mail formali, in lingua inglese, a presentarsi ai loro pari e ad imparare in dimensione europea, sfruttando anche, nel caso dell’Istituto, la conoscenza lingua spagnola e di quella cinese. Il valore del patrimonio linguistico-culturale del “Maria Ausiliatrice” è considerato, nel progetto, molto prezioso in quanto è l’unica scuola del partenariato che insegna tre lingue, ad alto livello, che saranno molto utili all’inserimento lavorativo nel loro futuro.

Stasera 19 Marzo 2021 alle ore 18 è infatti la prima grande occasione per una delegazione di 6 studentesse (selezionate tra i 21) dell’Istituto Maria Ausiliatrice per conoscere gli altri studenti e docenti in Romania, Turchia, Spagna, Portogallo e Lituania, proprio nel giorno della festa del papà e di San Giuseppe, su piattaforma zoom. Si tiene infatti stasera l’”eMap 1st International Meeting” organizzato dalla scuola leader del progetto, il “Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”.

Ecco la locandina e in bocca al lupo alle prime 6 giovani Ambasciatrici d’Europa che sono molto emozionate per l’importante evento di stasera!

Seguite con noi, anche nella prossime puntate, la creatività e le iniziative dei “Giovani Ambasciatori della Calabria in Europa” nell’ambito del progetto Erasmus Plus “eMotions Mapping”, perché, anche nel pieno della pandemia, la Calabria e la scuola in Europa, non si fermano.