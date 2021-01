Progetto strategico territoriale “Catanzaro Oltre”

Sta per essere ripresentato alla cittadinanza, il progetto “Catanzaro Oltre”, il primo organico progetto operativo di marketing strategico territoriale, mai pensato per la città capoluogo regionale.

L’elaborato è stato strutturato in quattro punti: (due per il centro storico e due per la città), e tre sezioni (cosa fare, come farlo e come finanziare le opere).

Un progetto strategico di medio/lungo periodo, a volare alto, frutto di un anno di lavoro del suo estensore, il catanzarese Nino Campo (esperto della materia con trent’anni di esperienza nel marketing strategico), e da egli stesso regalato alla città, al fine di poter rendere la città di Catanzaro alla stregua di una piccola capitale mediterranea.

Il progetto è visionabile tramite la omonima pagina Facebook, mediante una videopresentazione su youtube, nonchè ottenibile gratuitamente da chiunque ne facesse richiesta.