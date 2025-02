Promossi laboratori di dialetto nelle Scuole di Badolato

Promossi ed organizzati dalla Pro Loco Badolato APS, assieme ai propri volontari del Servizio Civile Universale, dei laboratori di dialetto nelle Scuole di Badolato in occasione della “Giornata Nazionale del Dialetto”.

La Giornata Nazionale del Dialetto – annualmente fissata il 17 Gennaio – è stata istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) nel 2013 con il preciso intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali immateriali.

Secondo un’indagine dell’Unesco, in Italia, attualmente vengono parlate 31 lingue tra l’italiano ed i vari dialetti. Le lingue locali variano da regione a regione, e differiscono principalmente per pronuncia, lessico e sintassi. E nelle stesse regioni, come nel caso specifico della Calabria, possono esserci più dialetti diversi con isole linguistiche speciali legate a minoranze culturali.

I volontari del Servizio Civile Universale dell’Unpli Calabria e della Pro Loco di Badolato hanno ideato ed organizzato, per l’edizione 2025 della Giornata Nazionale del Dialetto, un evento culturale tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Sono stati, infatti, proposti tre laboratori ludico-didattici-educativi, con dei cruciverba in dialetto badolatese, con attività di ascolto di serenate tradizionali e di parlanti autentici registrati per il progetto “Dialectus” dell’Università della Calabria, con la consultazione di testi sulle tradizioni popolari badolatesi, con l’uso pratico del vocabolarietto del dialetto badolatese edito dall’associazione “La Radice” (pubblicato e presentato nel Gennaio 2023 assieme alla Pro Loco Badolato APS e donato tutti gli scolari e studenti).

I laboratori si sono articolati, altresì, attraverso l’uso di pagine web tematiche e del libro “A parrata e nannama / Comu si parra, comu si scriva, comu si leja VADULATISI” a cura di Me@s/Pasquale Andreacchio e del gruppo facebook “Vadulatisi” composto da tantissimi cittadini badolatesi, giovani e adulti, residenti a Badolato ed emigrati in giro per il Mondo.

Bella ed entusiasmante è stata la partecipazione attiva ed interessata riscontrata negli alunni e nei docenti (Anna Maria Laganà, Cinzia Lopilato, Stella Rudi, Nicolina Martelli, Eleonora Marrocchella, Cossari Salvatore e Liberina Leone) nello svolgimento delle suddette attività culturali. I tre laboratori hanno coinvolto le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado e le classi quarte e quinte della Scuola Primaria. Il dialetto è un patrimonio immateriale spesso non valorizzato: tutte le comunità locali devono far sì che questo patrimonio non perda, continuando a tramandarlo di generazione in generazione, coinvolgendo soprattutto le Scuole.

Le attività proposte e realizzate dalla Pro Loco di Badolato APS, autorizzate e sostenute dall’Istituto Comprensivo “T. Campanella” presieduto dalla dirigente Prof.ssa Susanna Mustari, sono incluse in un interessante ed ormai storicizzato percorso di collaborazione inter-istituzionale che dal 2017 viene abbinato anche alla proposta di partecipazione al concorso nazionale “Salva la tua lingua locale”.

Articolo a cura dei Volontari del Servizio Civile Universale dell’UNPLI Calabria (Andreacchio Valentina, Carnuccio Alessia, Piroso Giuseppe e Vetrano Samantha)