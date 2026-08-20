​Pronto Soccorso di Soverato al collasso: tra carenza di personale e lunghi tempi d’attesa esplode la protesta dei cittadini

Cresce il disagio che alcuni cittadini segnalano in relazione al Pronto Soccorso dell’ospedale di Soverato, dove i tempi di attesa rappresentano, da tempo, uno dei principali motivi di malcontento.

Non mancano le segnalazioni pubbliche del problema che chiama in causa l’organizzazione complessiva dell’emergenza-urgenza, le risorse disponibili e il numero di pazienti che quotidianamente arrivano in ospedale.

Si avverte la mancanza di medici e infermieri che, soprattutto nel mese di agosto, andrebbero potenziati rispetto alla popolazione che, nella sola Soverato, da 10,000 arriva a oltre 30,000 abitanti.

Inoltre, bisogna considerare la chiusura dei pronti soccorso sia di Chiaravalle che di Serra San Bruno, per cui la popolazione ricadente nel territorio montano si riversa su Soverato.

Altro disagio che riferiscono gli utenti che ricorrono al Pronto Soccorso di Soverato, è dovuta alla modalità di attribuzione al Triage del colore dei codici ,che dovrebbe essere integrata dall’assegnazione dei numerini, per evitare confusione e disordine tra i pazienti, che spesso determina una situazione di malumore e malcontento generale.

Il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Soverato è un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24, se è pur vero che la priorità di accesso alle cure, non dipende semplicemente dall’ordine di arrivo, ma dalla gravità delle condizioni cliniche valutata attraverso il triage, chi riceve un codice di minore urgenza (bambini, anziani, disabili), non può attendere per diverse ore il proprio turno, senza avere contezza dei tempi necessari che diventano particolarmente pesanti.

Si lamenta, inoltre, la mancata attuazione delle promesse annunciate dal Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro, per la risoluzione delle problematiche sopra elencate. E si richiede uno sforzo per aumentare almeno per il mese di agosto, il personale medico e paramedico per sopperire i bisogni dell’utenza.

Rosanna Paravati