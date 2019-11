Pronto soccorso H24 e alta tecnologia: apre a Catanzaro una nuova maxi clinica per cani e gatti

Cani e gatti catanzaresi e non solo, questo è un messaggio per voi ed i vostri affezionatissimi padroni: apre a Catanzaro la nuova sede della clinica veterinaria CEVECA, con tutto ma proprio tutto per la vostra cura e benessere.

Con i suoi 500 metri quadrati di struttura, strumenti di diagnosi all’avanguardia, un servizio di pronto soccorso reale ed efficiente 24 ore su 24 ed apparecchiature all’avanguardia, la nuova clinica CEVECA ha tutte le carte in regola per presentarsi all’utenza calabrese come una vera e propria ventata di modernità ed avanguardia in campo veterinario.

Considerati ormai veri e propri membri delle famiglie, gli animali da compagnia sono ad oggi (e ci permettiamo di aggiungere finalmente) destinatari in tutto il mondo di avanzamenti tecnologici, in campo medico-scientifico, in passato riservati solo agli umani: le innovazioni sempre crescenti d’altro canto, stanno sovvertendo quella che era la concezione di benessere animale, che richiede standard sempre più elevati non solo per i trattamenti terapeutici ma anche per tutte le pratiche volte alla salute (dalla dieta, alla tolettatura…).

Fortunatamente l’Italia si assesta di diritto fra le eccellenze nello studio e nel mantenimento del benessere animale e il CEVECA è senza dubbio fra queste.

La presentazione dell’attività è prevista per il mese di novembre, con i veterinari che illustreranno le nuove attività in aggiunta ai già consolidati servizi dell’equipe (ricordiamo infatti che il team CEVACA vanta 7 anni di soddisfazioni nel quartiere Lido, avvalendosi da sempre di giovani e dotati professionisti in continuo aggiornamento) e avvieranno poi un mini tour attraverso le varie aree così articolate: accogliente sala d’attesa, due sale visita, due sale operatorie all’avanguardia, due sale di diagnostica per immagini, due degenze ed un appartamento interno per presidio h24.

«Raggiungere questo primo traguardo è stato di certo arduo: realizzare il progetto in sé ma anche e soprattutto avvalersi delle professionalità idonee al raggiungimento di un sogno non è mai facile, ma oggi posso dire con certezza che siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto che, anche se solo ai primi gradini, da subito dimostra di avere grande potenzialità – ha commentato il Responsabile della struttura dott. Giuseppe Garcea – ovviamente nulla di tutto questo avrebbe mai avuto inizio senza i nostri affezionati clienti, che già ci contattano per avere accesso alla nuova clinica, e che sempre ci hanno supportato e stimolato a dare il massimo».

Il CEVECA accoglie al suo interno anche un pet corner con una vasta gamma di antiparassitari e di alimenti, per ogni esigenza, per cani e gatti ed una toelettatura con servizi dedicati sia alla bellezza del mantello che alla cura di patologie di sfondo dermatologico.

«Ci siamo affacciati a questo settore come semplice ambulatorio veterinario; tuttavia abbiamo ben presto realizzato che, con l’evoluzione delle tecniche da una parte e le emergenze dell’area geografica dall’altro, sarebbe stato presto necessario un ambiente più ampio dove non solo noi membri del team ma anche tutti i colleghi interessati avrebbero potuto accrescere e diversificare le proprie competenze. Nella nuova clinica – ha commentato il Direttore Sanitario dott.ssa Anastasi – crediamo che questa nostra visione potrà presto trasformarsi in una realtà fatta di grandi professionisti e continua evoluzione».