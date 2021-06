Propaganda turistica alla Calabria? Boh!

Si riapre, pare, il turismo. Ed ecco che ripiglia la pubblicità delle Marche; ed ecco la Liguria; ed ecco il Trentino; ed ecco la Toscana; ed ecco l’Umbria; ed ecco, per par condicio geografica, la Sicilia.

La Calabria? Non pervenuta. E non voglio infierire – l’ho fatto dal primo annuncio, senza manco aver visto Muccino, figuratevi dopo!!! – su quel patetico e costosissimo conato. Almeno, Spirlì è riuscito a pagare di meno.

Sì, ma oggi è 3 giugno, e al posto delle arance tisiche non c’è niente altro. Possibile che nessuno, in tutta la Calabria, abbia un’idea? Possibile.

Dite voi: e tu? Io sì, ce l’ho; ma taccio fino a precisa richiesta su carta intestata e con protocollo. Nel 2015, richiesto a parole, diedi suggerimenti all’allora vicepresidente Antonio Viscomi; ed era tutto pronto per la data del 3 ottobre, se non che l’illustre signore non trovò nemmeno la creanza di informarmi che non se ne faceva niente: e ne ho qualificati testimoni. Sono stato chiaro? Allora, scripta manent, o tanti saluti.

Che bisognerebbe fare? Beh, presentare al mondo un’immagine vera della Calabria. Vera, non fasulla e e melensa e da cartolina. Far sapere che c’è monte, e colle, e mare, e boschi, e nevi e sole; e arte, e archeologia a iosa; e quattromila anni di storia, con tutte le contraddizioni della storia, che poi sono quelle della vicenda umana e di ogni singolo uomo. Le cosette buoniste, mica sono attrattive.

Come e che si può fare? Ecco, io farei… ahahahah: quando arriva la lettera protocollata, ne parliamo. Se no, l’idea gliela regalo al Molise. O le idee, mica una sola…

Ah, ne abbiamo 3 giugno: se non si agisce subito subito, passa l’estate. Peggio per la Calabria, se andrà così: io non faccio l’operatore turistico.

Ulderico Nisticò