Proporrei un “coprifuoco” estivo per minorenni anche a Soverato

Prendendo spunto dell’ordinanza del comune di Praia a Mare, non ho potuto non pensare alla cosiddetta movida estiva Soveratese, agli innumerevoli casi di ubriacatezza o peggio coma etilico di molti ragazzini 13/18 anni, alle aggressioni, alle liti, al rumore, all’inciviltà e alla maleducazione nonché sfrontatezza dei ragazzi che in queste “notti” d’estate riempiono strade e locali.

Notti si, perché i ragazzi e le ragazze di 13/14/15/16/17/18 anni, escono tardi e ancora più tardi entrano in disco, per l’orgoglio e la felicità di mamma e papà….

inaudito direi.

Sulla linea di quanto proposto e stabilito dal primo cittadino di Praia a Mare (giustissimo e encomiabile) io come cittadino del comprensorio proporrei proprio un “coprifuoco” estivo.

Tutti a casa entro l’una di notte, ovviamente mi riferisco ai ragazzini fascia età 13/18 anni. Che si torni ad uscire alle 21.30 e imporre un orario di rientro, per educare (per quanto possibile) e insegnare a questi giovani a vivere con sobrietà.

Già so che i genitori dell’era moderna nel leggere questa proposta la respingeranno in massa.

Speriamo invece faccia riflettere chi di competenza, buona estate a tutti.

Un cittadino