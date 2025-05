Prosegue a Soverato con grande entusiasmo e partecipazione il Festival Euro.Soul 2025

Dopo l’apertura ufficiale con il raduno delle delegazioni Erasmus+ al Campo Ex Ippica e la conferenza stampa istituzionale svoltasi nella Sala Consiliare del Comune di Soverato alla presenza delle autorità locali e dei media, il Festival Euro.Soul 2025, giunto alla sua nona edizione, prosegue con grande entusiasmo e partecipazione.

Nella giornata di martedì, il Festival ha regalato ai partecipanti internazionali un’esperienza immersiva attraverso il suggestivo Gagini Tour, itinerario culturale e identitario nel cuore di Soverato Superiore, guidato dai giovani volontari e dagli esperti culturali di JUMP.

Inoltre in località “U Chianu” un’esibizione magica del New Vision Gospel Choir (direttrice del Coro: Sara Spinzo) ha regalato alle oltre 150 persone presenti un momento emozionante e pieno di gioia e colori. In queste mattina le attività previste dal Festival si sono concentrate sul fronte educativo, con laboratori e scambi interculturali ospitati da diverse scuole del territorio: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Guarasci-Calabretta” di Soverato, l’Istituto Maria Ausiliatrice, e l’Istituto Comprensivo “Mario Squillace” di Montepaone.

Le delegazioni europee (provenienti da Francia, Germania, Romania, Bulgaria e Groenlandia) stanno vivendo un’esperienza formativa e culturale profonda, arricchita dal contatto diretto con il tessuto scolastico locale.

Il programma continua giovedì 8 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Soverato, con uno degli eventi più attesi del Festival: la serata spettacolo internazionale, un’occasione di celebrazione, arte e cittadinanza europea attraverso performance e testimonianze da tutta Europa.

Gran finale venerdì 9 maggio, Giornata dell’Europa, con la Coppa Schuman, il tradizionale torneo sportivo che unisce studenti locali e ospiti internazionali all’insegna del fair play, della collaborazione e dei valori europei.

Euro.Soul continua a confermarsi un ponte tra Calabria ed Europa, un’esperienza che coinvolge, emoziona e lascia il segno.