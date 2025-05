Prosegue la crescita per il sistema aeroportuale calabrese

Prosegue con slancio la crescita per il sistema aeroportuale calabrese, che nel mese di aprile ha registrato complessivamente 348.126 passeggeri, segnando un incremento del +34,1% rispetto allo stesso periodo del 2024.

I tre scali gestiti da SACAL – Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone – hanno fatto registrare performance positive, confermando l’efficacia delle azioni introdotte per potenziare l’offerta di voli e valorizzare la Calabria come destinazione attrattiva e accessibile tutto l’anno.

Particolarmente rilevante il risultato dell’Aeroporto di Reggio Calabria, che nei primi quattro mesi del 2025 ha già superato il totale dei passeggeri trasportati nell’intero anno 2023, a conferma della rapida evoluzione dello scalo.

Aprile 2025: crescita trainata dalle nuove rotte

A sostenere l’impennata del traffico sono state le nuove rotte avviate nel mese di aprile, tra cui i collegamenti internazionali con Breslavia, Bucarest, Düsseldorf Weeze, Francoforte e Tirana, oltre alla nuova tratta nazionale per Trieste.

L’Amministratore Unico di Sacal, Marco Franchini, ha dichiarato: “I dati di aprile confermano la vitalità e il potenziale ancora inespresso del sistema aeroportuale calabrese. L’impegno congiunto con la Regione Calabria, finalizzato a rafforzare la connettività e a promuovere la nostra regione come destinazione turistica d’eccellenza, sta dimostrando come gli aeroporti calabresi rappresentino infrastrutture strategiche, capaci di generare un impatto economico concreto e significativo sul territorio.”

Il mese di aprile consolida dunque l’ottimo avvio del 2025 e getta le basi per una stagione estiva all’insegna di nuovi record. Anche il mese di maggio si preannuncia in forte crescita, puntando ai 1,5 milioni di passeggeri a livello di sistema nei primi cinque mesi dell’anno.