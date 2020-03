Proseguono sulla Ss 106 VAR A gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti

Proseguono sulla strada statale 106 VAR A gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti delle gallerie nel territorio comunale di Catanzaro.

Nel dettaglio, per consentire lo svolgimento delle attività all’interno della galleria ‘Fiasco’, nel tratto compreso tra il km 3,048 ed il km 3,609, a partire da domenica 22 marzo e fino alle ore 18:00 del 17 aprile 2020, sarà in vigore il restringimento delle carreggiate in entrambe le direzioni, sia in direzione Taranto che in direzione Reggio Calabria, con chiusura alternata della corsia di sorpasso o corsia di marcia.

I lavori rientrano nel progetto ‘Green Light’ che ha come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici per l’illuminazione nelle gallerie della rete stradale e riguarda la riduzione dei consumi e la migliore gestione degli impianti di illuminazione ma anche l’innalzamento delle condizioni di circolazione.

Gli interventi, che saranno ultimati nel mese di maggio 2020, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti nelle gallerie Baldaia 1, Baldaia 2 , Piscopio 1; Piscopio 2, Manche di Castello, Fiasco, Girella e Sellara.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).