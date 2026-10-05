Protesta caro carburante lungo la SS 106 a Davoli: “Una mobilitazione che lascia il segno”

Per qualche giorno agricoltori, pescatori, autotrasportatori, lavoratori e famiglie hanno stazionato in un presidio fisso, pacifico e civile, lungo la Statale 106 all’altezza di Davoli. Una mobilitazione spontanea ma determinata, nata dalla disperazione di chi non riesce più a far fronte al vertiginoso aumento del costo dei carburanti e a un carovita divenuto insostenibile.

La Sezione del P.S.I. di Davoli esprime la propria piena e incondizionata solidarietà a tutte le categorie e ai cittadini che sono scesi in piazza per difendere il proprio diritto al lavoro e a una vita dignitosa.

Il costo dei carburanti, delle bollette energetiche e dei beni di prima necessità ha letteralmente martoriato gli agricoltori, i pescatori, gli autotrasportatori e le famiglie comuni composte da operai e impiegati. Lo scenario internazionale, segnato da guerre e conflitti armati, continua a scaricare le sue tragiche conseguenze sulle nostre vite quotidiane. La scelta irresponsabile di privilegiare la logica delle armi rispetto al dialogo e alla diplomazia ha fatto pagare un prezzo salatissimo alle popolazioni di tutto il mondo.

In Calabria la crisi ha picchiato più forte che altrove. In una regione storicamente segnata da un lavoro sottopagato, precario e privo di garanzie, dalla ridotta dimensione del tessuto imprenditoriale e da una cronica carenza di servizi essenziali — a partire dalla sanità e dai trasporti pubblici —, la debolezza strutturale del territorio ha lasciato i cittadini privi di adeguate tutele.

A questo si è aggiunto un paradosso inaccettabile: come è stato possibile che una regione letteralmente invasa da parchi eolici abbia continuato a pagare l’energia a prezzi tra i più alti d’Italia? Pur riconoscendo l’importanza delle fonti pulite e rinnovabili, riteniamo assurdo che non vi sia stato alcun beneficio o ristoro in bolletta per le popolazioni locali, le quali subiscono quotidianamente l’impatto ambientale e paesaggistico di queste centrali. La transizione ecologica non può trasformarsi nell’ennesimo business sulla pelle dei territori.

Allo stesso modo, pur riconoscendo che i Comuni rappresentano spesso l’anello debole della catena istituzionale, riteniamo che gli enti locali possano e debbano fare molto di più. È urgente intervenire sulla gestione e sulle tariffe dei servizi pubblici locali, a partire da acqua ,rifiuti e scuolabus per alleviare il peso economico che grava sulle famiglie. Inoltre, è inaccettabile che le istituzioni scolastiche si trovino nella mortificante condizione di dover chiedere ai genitori degli alunni di contribuire all’acquisto di beni primari come carta igienica, sapone e materiale didattico. Perché gli amministratori locali non valutano il taglio o la riduzione delle proprie indennità di funzione per destinare queste risorse alle esigenze fondamentali delle scuole e dei servizi ai cittadini? Sarebbe un segnale concreto di vicinanza e un gesto di grande responsabilità politica e morale.

Di fronte a quanto accaduto, la Sezione del P.S.I. di Davoli esprime profondo sdegno per il silenzio e l’assenza dei parlamentari eletti in Calabria. Sebbene si sia presa atto della presenza sul posto di qualche assessore regionale e dei Sindaci del territorio, ciò non è stato minimamente sufficiente a dare risposte concrete e immediate a questo dramma sociale. È stato grave e inaccettabile che nessun deputato o senatore si sia recato al presidio di Davoli per ascoltare direttamente la voce dei cittadini e portarne le istanze a Roma.

Partito Socialista Italiano PSI – Sezione di Davoli “Giacomo Mancini” Viale della Repubblica, 22 – Davoli Marina

Il PSI ritiene che non sia più tempo di tamponare le emergenze: serve un nuovo Patto Sociale che rimetta al centro la persona, i lavoratori e i bisogni sociali primari. In tutta Europa si moltiplicano le mobilitazioni per rivendicare il diritto alla casa, alle cure sanitarie e alla dignità — conquiste che, nel corso dell’ultimo sessantennio, i movimenti e i partiti antifascisti sono riusciti a garantire alle nazioni europee.

È giunto il momento di rafforzare il progetto europeo nella direzione di un’Europa dei Popoli: una realtà sovranazionale capace di armonizzare le politiche fiscali, sociali e del lavoro, mettendo al centro le persone e riscattando i diritti dei cittadini dallo strapotere della finanza speculativa.

La Sezione del partito Socialista di Davoli continuerà a far proprie le rivendicazioni sollevate lungo la SS 106 a Davoli e in tutta la regione, ponendosi al fianco delle categorie in lotta per sollecitare interventi immediati e strutturali presso tutte le sedi istituzionali.