Proteste allo svincolo di Gagliato, la nota del Comitato per la Trasversale delle Serre

Il Comitato per la Trasversale delle Serre esprime le sue preoccupazioni per certe notizie che non esita a definire inquietanti.

A tale proposito, e mentre resta in attesa delle decisioni della Giustizia, rileva che queste eventuali decisioni riguarderebbero esclusivamente e personalmente i singoli ricorrenti, e non altri proprietari terrieri che ricorrenti non sono.

Ciò premesso, il Comitato si rivolge a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano delle responsabilità, affinché esercitino il più attento controllo sulla situazione, e, ciascuno per la sua competenza, contribuiscano ad evitare qualsiasi atteggiamento possa causare situazioni spiacevoli.

Il Comitato, esprimendo il suo apprezzamento per il lavoro finora condotto, confida che l’ANAS lo continui con la stessa determinazione, fino al completamento della Trasversale.