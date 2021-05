Protocollo d’intesa regolamentazione movida a Soverato

E’ stato sottoscritto questa mattina un importante protocollo d’intesa tra la ditta “Montepaone Soccorso” ed il Comune di Soverato frutto di una proficua interlocuzione con i gestori dei seguenti locali, che ricadono nella zona più frequentata dai giovani: GOTHA THE DRUNKEN HOUSE, T-BONE, LIGHT BLU, MOJITO, ROOM 21, LUPPOLO E FARINA, BARAONDA, LOFT, BIRRICICLO, SOHO.

L’accordo prevede la presenza, dal tardo pomeriggio e fino a sera, di operatori specializzati nel primo soccorso con l’ausilio di ambulanza e defibrillatore.

Gli stessi interverranno nello zone più affollate affinché si rispettino le normative vigenti sul distanziamento e sull’utilizzo delle mascherine (che saranno anche distribuite a chi ne fosse sprovvisto).

Si tratta di un prezioso servizio a tutela della salute pubblica.

Vogliamo rivolgere un ringraziamento ai gestori dei locali per l’attenzione dimostrata e per aver finanziato interamente il progetto.

L’augurio è che i numerosissimi avventori, per i quali capiamo la voglia di ritornare a divertirsi e socializzare, possano comprendere e collaborare affinché la ripartenza, dopo un anno complicato per tutti, possa avvenire in maniera sicura.