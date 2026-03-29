Provinciali, trionfo per Emanuele Amoruso: il vicesindaco di Soverato è il primo degli eletti di “Venti da Sud”

Un risultato che va oltre le aspettative e consolida il peso politico della “Perla dello Ionio” nel panorama territoriale. Emanuele Amoruso, attuale vicesindaco di Soverato, entra ufficialmente in Consiglio Provinciale, conquistando lo scranno con un primato schiacciante: è lui il primo degli eletti nella lista “Venti da Sud”.

​Un consenso radicato nel territorio

​La vittoria di Amoruso non è solo un traguardo personale, ma il riflesso di un lavoro amministrativo costante svolto a Soverato. La sua capacità di aggregare consensi tra gli amministratori locali ha permesso alla lista “Venti da Sud” di ottenere un risultato di rilievo, confermando la validità di un progetto politico che punta alla valorizzazione delle aree costiere e dell’entroterra catanzarese.

​”Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa per il bene del nostro territorio,” sono i primi commenti che filtrano dagli ambienti vicini al neoconsigliere.

​Dal Comune alla Provincia: continuità e impegno

​Per Soverato, la presenza del proprio Vicesindaco in seno al Consiglio Provinciale rappresenta un’opportunità strategica. Amoruso porterà sui tavoli provinciali l’esperienza maturata in una delle città più dinamiche della Calabria, con un focus particolare su:

​Infrastrutture e viabilità: temi cruciali per il collegamento del basso Ionio.

Edilizia scolastica: gestione e ammodernamento degli istituti superiori.

​Ambiente e Turismo: coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale.

​Il nuovo assetto in Provincia

​L’ingresso di Amoruso segna un punto di svolta per la lista “Venti da Sud”, che si pone ora come interlocutore fondamentale negli equilibri dell’ente intermedio. Il forte consenso ottenuto dal Vicesindaco soveratese gli conferisce una legittimazione politica che peserà nelle scelte future dell’amministrazione provinciale.

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