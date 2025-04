Pugilato, grande successo per lo stage con il campione olimpico Roberto Cammarelle

Un evento storico per il pugilato calabrese, che, per la prima volta, ha visto il campione olimpico e pluricampione mondiale Roberto Cammarelle calcare i ring della terra calabra, offrendo la sua esperienza e la sua umanità a oltre 80 pugili provenienti da tutta la provincia catanzarese.

L’occasione è stata lo stage condotto da Cammarelle sabato scorso: nella mattinata, a Soverato, nella sede dell’ASD Pugilato Soverato, e, nel primo pomeriggio, a Catanzaro, nella sede della SSD Gallo Fight Gym.

Un evento imperdibile per il mondo del pugilato, che, con passione e dedizione, è stato organizzato da Valerio Geracitano (Pugilato Soverato), Nicola Gallo (Gallo Fight Gym) e Alessio Gualtieri, per parte del Comitato provinciale CSEN di Catanzaro.

Durante le sessioni, il silenzio e l’attenzione che hanno riempito le due strutture ospitanti hanno reso evidente la profonda ammirazione dei partecipanti verso il campione, che ha saputo coniugare la tecnica raffinata con straordinarie doti di umiltà e generosità. Roberto Cammarelle ha saputo trasmettere non solo nozioni tecniche, ma anche valori profondi, rappresentando un vero esempio per le nuove generazioni di atleti.

Al termine della giornata, a Cammarelle sono state donate due targhe di ringraziamento: una da parte dell’ASD Pugilato Soverato e l’altra dal CSEN Provinciale di Catanzaro. Da parte sua, il pluricampione, con grande affetto e riconoscenza, ha voluto omaggiare gli organizzatori regalando due delle divise da gara indossate nei Campionati Mondiali, nei colori blu e rosso.

Un sentito ringraziamento va anche al pugile professionista e tecnico di pugilato della Gallo Fight Gym, Antonio Gualtieri, che ha coordinato con passione e professionalità il lavoro durante l’intero pomeriggio, e al tecnico Fabio Maiolo per il prezioso supporto nella gestione della parte mattutina dello stage.

A testimonianza dell’attenzione e dell’affetto che l’iniziativa ha suscitato, anche il noto gioielliere Tommaso Megna ha voluto telefonare a Roberto Cammarelle, ringraziandolo per aver accolto l’invito a venire in Calabria e per avere portato luce e speranza tra i più giovani. Durante la conversazione, Megna ha sottolineato quanto sia importante il messaggio trasmesso dal campione, che ha dimostrato come, con passione, costanza e impegno, ogni ragazzo possa ambire a grandi traguardi. Ha inoltre invitato Cammarelle a fargli visita in occasione della sua prossima presenza nella nostra città.

A margine dell’evento, Alessio Gualtieri, portavoce del vicepresidente nazionale CSEN e presidente del Comitato provinciale di Catanzaro, Francesco De Nardo, ha ribadito l’impegno dell’Ente di promozione sportiva nel continuare a investire nella crescita del pugilato in Calabria, con la promessa di promuovere sempre nuove iniziative e progettare eventi ancora più ambiziosi, capaci di attrarre atleti da ogni parte d’Italia.

Una giornata indimenticabile. Una tappa fondamentale per lo sviluppo del pugilato nella regione calabrese, che lascia nei cuori dei partecipanti entusiasmo, gratitudine e il desiderio di continuare a crescere nel solco dei grandi valori sportivi.