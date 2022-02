Punti vaccinali accessibili senza prenotazione, ecco quali in provincia di Catanzaro

Si ricorda che, come fortemente voluto dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, tutti i punti vaccinali distribuiti sul territorio sono in modalità “Open”: è possibile, quindi, accedere senza necessità di prenotazione per agevolare il più possibile la vaccinazione anti Covid-19, sia prima che seconda o terza dose, per la fascia 5-11 anni e quella dai 12 e fino agli over 90 anni.

C’è solo qualche eccezione in alcuni punti vaccinali dove si rende necessario mantenere la prenotazione per garantire un’efficiente organizzazione.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione le Azienda Sanitarie e Ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amminsitrativo e i volontari.

Proseguono anche a pieno ritmo le vaccinazioni domiciliari per tutti coloro le cui condizioni fisiche non consentono di raggiungere i centri vaccinali.

PROVINCIA DI CATANZARO

CATANZARO

-P.O. “Ciaccio-De Lellis”

Da Lunedì alla Domenica. Dalle ore 8 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Da Lunedì alla Domenica. Dalle ore 14 alle ore 20. Open fascia 5-11 anni

-Policlinico

Da Lunedì alla Domenica. Dalle ore 8 alle ore 14.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

-Ente Fiera Magna Graecia

Da Lunedì al Venerdì. Dalle ore 9 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato e Domenica. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Dal Mercoledì al Venerdì. Dalle ore 9 alle ore 19. Fascia 5-11 anni con prenotazione.

Sabato e Domenica. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati.

-Villa Lazzaro

Venerdì. Dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

DAVOLI – Centro Polifunzionale

Da Lunedì al Venerdì. Dalle ore 15 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 14. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati

LAMEZIA TERME

-Centro Polifunzionale

Da Lunedì al Venerdì. Dalle ore 15 alle ore 20. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia 5-11 anni con priorità per i prenotati

-Ex Ospedale Vecchio

Martedì e Giovedì. Dalle ore 15 alle ore 18. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Venerdì. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 13. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

-Ospedale Giovanni Paolo II

Lunedì, Mercoledì e Venerdì. Dalle ore 14 alle ore 19. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione

NOCERA TERINESE – Polo Sanitario Territoriale

Venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 17. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati.

Domenica. Dalle ore 9 alle ore 17. Open fascia dai 12 anni in su con priorità per i prenotati

SOVERIA MANNELLI – Ospedale

Martedì e Giovedì. Dalle ore 14 alle ore 18. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione .

Sabato. Dalle ore 14 alle ore 18. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione

SOVERATO – Ospedale

Lunedì, Mercoledì e Venerdì. Dalle ore 15 alle ore 19. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione .

Sabato. Dalle ore 9 alle ore 12. Fascia 5-11 anni e bambini con fragilità, solo su prenotazione