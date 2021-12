Punti vaccinali aperti anche nel giorno dell’Immacolata

La campagna vaccinale non va in vacanza e, anche per il giorno dell’Immacolata, diversi punti sparsi su tutto il territorio regionale saranno aperti.

Si ricorda che da lunedì al venerdì è necessaria la prenotazione su piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – per evitare disagi e lunghe attese agli utenti.

Si ringrazia per la collaborazione i volontari, le Asp e le Aziende Ospedaliere. Di seguito l’elenco dei punti vaccinali nella provincia di Catanzaro con gli orari.

PROVINCIA DI CATANZARO

CATANZARO

Ente Fiera Area Magna Græcia

Dalle ore 9 alle ore 19

Presidio Ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”

Dalle ore 8 alle ore 20

DAVOLI

Centro Polifunzionale

Dalle ore 9 alle ore

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Dalle ore 9 alle ore 13