Punto ORienta Giovani di Satriano: al via la programmazione 2026/2027

Il comune di Satriano presenta la nuova programmazione 2026/2027 di .ORG(Punto ORienta Giovani), il servizio comunale dedicato all’orientamento, alle opportunità e alla partecipazione delle nuove generazioni.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 ottobre alle ore 18:00, presso la sede del comune di Satriano. Ad aprire l’incontro saranno il Sindaco Massimiliano Chiaravalloti e l’Assessore alle politiche sociali Pietro Curatola, con la presentazione del nuovo calendario di iniziative che accompagnerà i prossimi mesi di attività.

La seconda parte dell’appuntamento sarà dedicata a IMP.E.T.U.S., progetto europeo finanziato dal programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, attraverso il racconto diretto dei suoi protagonisti.

Interverrà Elisa Castanò, travel designer, insieme ad altre testimonianze di partecipanti alle attività internazionali del progetto. Presenti anche i giovani partecipanti selezionati dal nuovo bando pubblico e pronti a partire per Kaunas (Lituania) dal 14 al 17 Ottobre per due giorni di attività insieme ai pari lituani e polacchi-.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata l’opportunità offerta dal programam europeo DiscoverEU, con un momento informativo e di supporto ai giovanissimi diciottenni interessati alla presentazione delle domande di partecipazione.

L’iniziativa inaugura così una nuova stagione di Punto ORienta Giovani, confermando l’obiettivo dell’amministrazione Chiaravalloti di creare occasioni concrete di orientamento, cittadinanza europea, confronto e di mettere in condizione le giovani generazioni di beneficiare dei bandi europei per la loro crescita professionale e personale.