Punto pesante per il Volley Soverato contro la capolista

Forza capitano! Non può che andare alla centrale reggina Vittoria Repice il primo pensiero post gara del match disputato al “Pala Scoppa” tra Volley Soverato e Delta Informatica Trentino, terminato tre set a due per la capolista. Una partita che il Soverato avrebbe meritato di vincere ma alla fine è arrivato comunque un punto pesante per la squadra del presidente Matozzo. Sfortunata la Repice che, sul punteggio di 5-6, nel secondo set, nel recuperare un pallone ha subìto un brutto infortunio al ginocchio ed è stata subito trasportata in ospedale per i primi accertamenti.

A Vittoria un grosso in bocca al lupo con l’augurio di rivederla al più presto in campo. Passando al match, padrone di casa in campo con Bortoli al palleggio e Chausheva opposto, al centro Caneva e Repice, schiacciatrici Quarchioni e Chiara Mason, libero Gibertini; risponde coach Bertini per la capolista con Kosareva e Piani a formare la diagonale, al centro Furlan e Fondriest, in banda Melli e D’Odorico mentre il libero è Moro. Via al match con il primo punto per Soverato ma le ospiti piazzano subito un mini break andando sul punteggio di 1-4; spinge da subito il pubblico del “Pala Scoppa” per sostenere le ragazze del presidente Matozzo.

Si rifà sotto il Soverato adesso a meno uno, 3-4, ma la capolista si riporta a più quattro, 3-7, e coach Napolitano chiama il primo time out dell’incontro; al rientro in campo, parziale di tre a zero per le ioniche e squadre divise da un punto, 6-7, con Bortoli al servizio. E’ Giorgia Quarchioni a raggiungere la parità 8-8; contro break Delta Trentino, adesso a più quattro 8-12, con altro time out per Soverato. Fase favorevole a Trentino che si porta sul punteggio di 8-15 ma non mollano le ragazze di Napolitano che si riavvicinano alle avversarie, 11-15. Trento si porta sul punteggio di 14-21 con Soverato che cerca di rientrare ma il primo parziale è a favore delle ragazze di Bertini con il punteggio di 16/25. Avvio di secondo set in equilibrio, 5-5, e, sul 5-6, brutta tegola per il Soverato con il capitano Vittoria Repice costretta ad uscire in lacrime per infortunio.

L’applauso del pubblico e delle due squadre accompagna il capitano che esce in barella trasportata subito all’ospedale della città ionica. Al suo posto dentro Riparbelli. Si riparte con Delta Informatica Trentino che allunga sul 5-8 ma le biancorosse pareggiano 8-8; sul punteggio di 11-11 break ospite e Trento và sul più tre, 11-14, con time out per le padrone di casa. Nuovamente parità tra le due squadre, 14-14, ma passa a condurre Soverato e sul 17-15 coach Bertini chiama time out. Si ritorna in campo, altri due punti Soverato e nuovo tempo chiesto da Trento adesso sotto di quattro punti, 19-15. Dimezza lo svantaggio la squadra ospite che si avvicina ulteriormente, 19-18, con time out per le calabresi. Chausheva e Botarelli riportano a più tre Soverato, 21-18, con le ioniche avanti 22-20 poco dopo. Fasi cruciali del set con il pubblico di casa che spinge le proprie beniamine. Errore di D’Odorico e più tre, 23-20, con Botarelli al servizio.

Arrivano tre palle set per Soverato, 24-21, con Riparbelli in battuta. Ace e set a favore delle ioniche, 25/21. Terzo set che vede le due compagini appaiate sul 5-5, ma sul 6-6 è Trento ad allungare, 6-9 e time out per coach Napolitano. Più otto adesso per Piani e compagne, 10-18, con Soverato che ricorre ad un altro time out. Non riesce il recupero al Soverato e la Delta Trentino si aggiudica il set 14/25. Parità nelle prime battute del quarto gioco, 7-7, e Soverato si porta sul più quattro con due ace di Chausheva, 15-11 e arriva il time out per coach Bertini. Ospiti a meno due, 16-14, e time out Soverato.

Le locali si portano sul più quattro, 19-15 ed arriva un altro time out per la capolista. Sii dimezza il vantaggio del Soverato e coach Napolitano chiede subito tempo. Fase importante del set e dell’intero incontro con le “cavallucce marine” che vogliono a tutti i costi raggiungere il tie break. Si riporta a più tre la squadra di casa, 21-18, e ancora Botarelli realizza il 22-18, “Pala Scoppa” una bolgia. Arrivano cinque palle set 24-19 e Chausheva realizza il punto finale 25/19. Quinto set. Inizia il tie break e Soverato conduce 6-4 e al cambio campo è più quattro per le biancorosse 8-4. Soverato sul più cinque, 12-7 e time out Delta Trentino.

Si rifà sotto la quadra ospite e sul 13-11 è time out Soverato. Adesso un solo punto divide le due compagini, 13-12, ed è parità. Arriva il match point per Trento, 13-14, e chiude i conti 13-15, conquistando due punti pesanti. Per Soverato, nel prossimo turno, altro match interno contro Busto Arsizio alle ore 16.