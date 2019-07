Pupo in concerto a Palermiti

Sarà il cantautore Pupo l’ospite d’onore in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Luce sabato 24 agosto a Palermiti. Enzo Ghinazzi in arte Pupo intratterrà i numerosi fan in Piazza dei Martiri nel ridente paesino delle Pre Serre calabresi intonando i tanti brani che negli anni ’80 lo hanno portato ad essere uno dei cantautori più amati.

Per chi lo ricorderà, Pupo sfiorò anche spesso la vittoria al Festival di Sanremo, arrivando terzo nel 1980 con “Su di noi” e nel 2010 con “Italia amore mio” (per cui fu anche perseguitato da un mitomane per aver cantato von il principe Emanuele Filiberto). L’autore di brani famosi come “Ciao”, “Lo devo solo a te”, “Forse”, “Firenze Santa Maria Novella”, divenne anche celebre per il brano “Gelato al cioccolato”, ispirato ad una storia omosessuale vissuta dal cantautore Cristiano Malgioglio in Tunisia.

Conduttore di programmi televisivi di successo, fra cui Reazione a catena e addirittura un’edizione di Miss Italia, il mitico Pupo è fra i fondatori della Nazionale italiana cantanti. Per tornare indietro di ‘qualche anno’ e rivivere i celebri brani di Pupo, appuntamento quindi a Palermiti, per una serata sull’onda dei ricordi.

Lorella Commodaro